Bordelum : Gebhardt-Ensemble begeistert

In der Bordelumer St. Nikolai-Kirche brachten die Künstler 15 bekannte Werke der geistlichen Literatur zu Gehör.

von Udo Rahn

04. Oktober 2018, 14:24 Uhr

Eine Stunde lang und völlig aus dem Alltagsgeschehen herausgelöst erlebten die Besucher der St. Nikolai-Kirche zu Bordelum ein besonderes Konzert. 15 bekannte Werke der geistlichen Literatur brachten die acht Angehörigen des Gebhardt-Ensembles zu Gehör. Sie gelangen perfekt, verfehlten ihre Wirkung nicht.

Innehalten und stille werden hieß die Devise. Dazu trug zudem das abseits des Dorfes gelegene Gotteshaus bei, in das auch von außen kein Geräusch eindrang. Einfühlsam begleitete Kammersänger und Pianist Horst Gebhardt am Keyboard. Er hatte auch das Programm zusammengestellt. Dirk Jakobsen sorgte am Cello für den stimmigen Basso continuo.

Wie ein roter Faden zog sich die Liturgie eines Gottesdienstes mit den Bestandteilen Sammlung, Lob und Anbetung, Lesung und Predigt, Fürbitten, Sendung und Segen, einer Messe gleich, durch die Beiträge. „Kommt, Seelen, dieser Tag“, jener Choral von Johann Sebastian Bach, der auf das was kommen sollte, vorbereitete und geradezu den Segen Gottes heraufbeschwor, erfasste tatsächlich Herz und Seele. Sängerinnen, Sänger und Musiker verschmolzen von Anfang bis zum Ende zu einer hörbaren Einheit.

Das Bach´sche Kyrie („Herr, erbarme Dich“), leise vorgetragen, bereitete den Weg zum kräftigen „Gloria“, gesungen zur Ehre Gottes, denn ihm gebührt alleine Ehre. Im „Ave verum Corpus“ von Wolfgang Amadeus Mozart spiegelte sich Dank für Gottes Sohn Jesu wider, der für die Sünden der Menschen und ihre Erlösung sein eigenes Leben opferte. Lob und Anbetung, das Glaubensbekenntnis, Vater unser, brachten Chor und Musiker im „Halleluja“ oder dem „Segen“ von Robert Schumann zum Ausdruck.

Langanhaltender Applaus war der Lohn für die Musiker. Mit dem Lied „Abends, wenn ich schlafen geh“ aus der Märchenoper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck verabschiedeten sie sich vom dankbaren Publikum. „Eine schöne Stunde haben Sie uns geschenkt“, fasste Pastorin Kerstin Schaack zusammen.



Mehr über Horst Gebhardt





Kammersänger Horst Gebhardt (Tenor) wurde am 17. Juni 1940 in Silberhausen geboren. Er studierte Gesang an der Musikhochschule Weimar und erhielt 1972 sein erstes festes Engagement am Staatstheater Schwerin. Von 1974 bis 1980 wechselte er an das Opernhaus Leipzig und sang insbesondere die großen Rollen der lyrischen Literatur. 1975 erhielt er einen Zweitvertrag an der Deutschen Staatsoper Berlin und blieb ihr bis Anfang der 1990-er Jahre treu. Im ersten Opernhaus der einstigen DDR war er für alle großen Rollen als Tenor gefragt. Gastspiele führten ihn in alle Welt. 1991 wirkte Gebhardt am Opernhaus Kiel an der deutschen Erstaufführung der Oper „Vincent“ von Rautawaara mit. Seit einigen Jahren lebt er in der Nähe von Niebüll. Aus dieser Arbeit ist vor zehn Jahren das Gebhardt-Ensemble entstanden. Die Sänger: Christiane Locklair, Angela Labatzki, Inge Klappstein,