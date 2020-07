St. Peter-Ording : Gastgeberverzeichnis mit neuer Struktur

Der Tourismus-Ausschuss St. Peter-Ording will die Print-Auflage von 40.000 auf 25.000 Exemplare reduzieren.

10. Juli 2020

St. Peter-Ording | Die Sitzung des Tourismus-Ausschusses stand ganz im Zeichen der Corona-Krise (wir berichteten). „Unser Haushalt ist sowieso im Eimer“, formulierte es Tourismus-Direktorin Constanze Höfinghoff drastisch. „An einem Nachtragshaushalt im Herbst 2020 für das laufende Geschäftsjahr werden wir nicht vorbeikommen.“ Die Auswirkungen aber müssen schon jetzt bei den Planungen für 2021 berücksichtigt werden. Wirtschaftliches Handeln sei insbesondere bei Ausgaben angesagt.

Eine Idee, zugleich auch zur Entlastung der Vermietungsbetriebe aufgrund der durch Corona bedingten Einbußen gedacht, wurde anhand des Tagesordnungspunktes Gastgeberverzeichnis 2021 ausgiebig und zum Teil kontrovers diskutiert. „Die Bedeutung eines gedruckten Gastgeberverzeichnisses hat in den vergangenen Jahren für die Reiseentscheidung und im Buchungsverhalten der Gäste nachgelassen“, so Höfinghoff. „Dabei scheint dieses Medium derzeit durchaus noch eine Berechtigung zu haben. Wir werden das weiter beobachten.“

Vor einigen Jahren hatten die Gastgeberverzeichnisse noch Auflagen bis 140.000 Exemplare. In den vergangenen Jahren wurden diese sukzessive auf derzeit 40.000 reduziert. Festzustellen ist, dass Onlinebuchungsplattformen das Tourismusgeschäft gegenüber Printmedien beherrschen.

Im Jahr 2021 sollen Bestandskunden des Gastgeberverzeichnisses 2020 die Möglichkeit erhalten, eine Anzeige kostenfrei für das GGV 2021 zu schalten, dies allerdings nun in vorgegebener Größe. Neukunden können für 2021 nur ein begrenztes Kontingent Anzeigen im von 1/9 Miniformat zum Preis von 95 Euro buchen. Die Auflage wird von 40.000 auf 25.000 reduziert, ein dünneres Papier gewählt und der Umfang auf 80 Seiten reduziert. Das GGV wird 2021 das wertige Urlaubsmagazin in Form eines Einlegers ergänzen. Dieses wird in der gewohnten Auflage von 60.000 Exemplaren erstellt. Nach wie vor legen es viele Gastgeber bei sich als Reiseführer für die Region aus.

Werner Bruhn (SPD) möchte nicht auf die bisherige Printform des Gastgeberverzeichnisses verzichten. Peter Arndt (SPD) wünschte Zeit für Diskussionen innerhalb der Fraktionen. Harry Bresemann (CDU) sah noch Gesprächsbedarf mit den Privatvermietern. Tim Schäfer (AWG) sah in dem neuen Konzept eine Chance. Christiane Schallich (FDP) hielt die Printausgabe für „überholt“. Höfinghoff betonte, dass die Akquise und Erstellung kurzfristig in Angriff genommen werden muss, um die Prints zum Beginn der Herbstferien fertiggestellt zu haben. Alle Gastgeber werden in diesem Jahr ein individualisiertes Anschreiben erhalten, in dem ggf. eine an das neue Maß angepasste Anzeige zur Ansicht und Prüfung mitgeschickt wird. Ergebnis war nach langwieriger Aussprache bei sieben Ja-Stimmen und einer Enthaltung: 2021 soll das so laufen, und für 2022 soll das neue Konzept des Gastgeberverzeichnisses in der verschlankten Variante neu diskutiert werden.

Dem Antrag, sich als Gemeinde an der seit 2009 laufenden internationalen Kampagne „fairtrade -town“ zu beteiligen, stimmte der Ausschuss mit acht Stimmen – Uwe Kirchner (CDU) hatte sich abwesend gemeldet – einstimmig zu. Zur Erlangung des Titels muss sich die Gemeinde verpflichten, alle Maßnahmen zur Erfüllung der fünf erforderlichen Kriterien zu ergreifen. Ziel der Kampagne ist es, dass sich verschiedene Akteure der Kommune gemeinsam für den „fairen Handel“ einsetzen. Mit dem Beschluss durch die Gemeindevertretung – vorher aber noch Erörterung und Empfehlungsbeschlussfassung durch den Umwelt-Ausschuss – wäre das erste Kriterium erfüllt.

Als Zweites ist dann eine Steuerungsgruppe einzurichten, welche die Aktivitäten vor Ort koordiniert. Bürgermeister Rainer Balsmeier wies dazu eindeutig auf folgende Voraussetzungen hin: „In St. Peter-Ording muss man die Beteiligung an dieser Kampagne wollen und genügend Mitstreiter finden. Das muss im Ort diskutiert und aus ihm heraus entwickelt werden.“