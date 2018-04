Kontrolle des Husumer Leitungssystems : Gas-Schnüffler unterwegs

Die Stadtwerke Husum Netz überprüfen ihr Leitungssystem auf Leckagen.

von Stefan Petersen

28. April 2018, 11:45 Uhr

Wenige winzig kleine Moleküle reichen schon aus, damit die Sensoren reagieren: Mit Hilfe einer Teppichsonde kontrollieren die Stadtwerke Husum Netz seit Anfang der Woche routinemäßig ihr Erdgasnetz auf feinste Spuren von Gasaustritt. „Sicherheit hat immer oberste Priorität“, so Sönke Eggers, technischer Leiter bei der Husum Netz.

Durchgeführt werden die Arbeiten von einer Spezialfirma, mit der die Husum Netz seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Ausgestattet mit einem digitalen Planwerk auf einem Tablet-Computer fährt der Experte mit einer Teppichsonde über den Boden, die so ähnlich aussieht wie ein Handrasenmäher. Er geht dabei genau den Leitungsverlauf ab. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf den Mitteldruckleitungen: Rund 45 Kilometer Leitungen, dazu 24 Kilometer Hausleitungen – also die Strecke zwischen der Leitung in der Straße und der Hauseinführung – stehen auf dem Programm. Begangen wird das Netz in den kommenden sechs Wochen in Husum, Mildstedt, Hattstedt und Schobüll. „Die Dauer hängt etwas von der Witterung ab, da die Sonde trockenes Wetter braucht, um richtig schnüffeln zu können“, erläutert Sönke Eggers.

Das hochempfindliche Messgerät spürt schon die geringsten Gasmengen auf. Dabei saugt es die Luft von der Erdoberfläche ab und pumpt sie in die Gasspüreinheit. Sollte je ein Gasrohr undicht sein, schlägt das Gerät bei der kleinsten Dosis Alarm und misst die Konzentration der Methan-Moleküle. „Wir kommen dann sofort, graben auf und beheben die Leckage“, informiert der technische Leiter.

Auch wenn Undichtigkeiten bei Gasleitungen die Ausnahme sind, können sie doch durch Korrosion oder Bewegung des Untergrunds auftreten. Die routinemäßige Gasnetzbegehung ist gesetzlich vorgeschrieben. Funde seien aber äußerst selten, so Eggers.

Die Husum Netz investiert kontinuierlich in die Gasinfrastruktur im Netzgebiet. Rund 315.000 Euro waren es im vergangenen Jahr.