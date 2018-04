Feuer in Husum : Gartenhaus in Husum in Flammen aufgegangen

Foto: Müllerchen

In der Heiligenstädter Straße brannte eine Gartenlaube – unmittelbar neben dem Eigenheim der Besitzer. von shz.de

06. April 2018, 17:30 Uhr Ein Raub der Flammen wurde gestern Vormittag eine Gartenlaube in der Heiligenstädter Straße. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da die Laube unmittelbar neben dem Haus der Besitzer stand. Mit einer Wasserwand konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Eigenheim vermieden werden. Zuvor hatte der Eigentümer gerade noch rechtzeitig eine Gasflasche aus dem Schuppen geborgen. Wegen der enormen Rauchentwicklung war die Feuerwehr mit Atemschutzgeräten im Einsatz. zur Startseite

Top Nachrichten

Top Nachrichten Meistgelesen Kommentiert Empfohlen