Musikantenbörse in Garding : Gardings musikalischer Sommer-Hit

„Kaum zu glauben. Es ist schon wieder der letzte Abend und die Straßen sind rappelvoll“, stellt Rainer Martens, Chef des gemeinnützigen Vereins Musik für Garding fest. Zum achten und damit letzten Abend der 20. Gardinger Musikantenbörse begrüßt er gewohnt locker die schon zum Beginn um 19 Uhr dicht gedrängt vor der Lütt-Matten-Bühne sitzenden Gäste. Blues-Man Frank Plagge ist bereit, loszulegen, und das versteht er vorzüglich. Rasch steigt das Stimmungsbarometer. Aber nicht nur hier, sondern auf weiteren vier Bühnen wird einmal mehr bis 23 Uhr musiziert, was das Zeug hält. Mindestens neun Künstler oder Bands geben sich die Klinke in die Hand.

„Jeder findet hier seine Musik. Deswegen sind wir hier und Fans der Musikantenbörse“, sagt die Nordstranderin Inga Lück. Sie hat extra ein Zimmer in der Nachbargemeinde Welt angemietet, um auch ja jeden Ton bis zuletzt „auszukosten“. Leider habe sie es in diesem Jahr nur dreimal geschafft.

Derweil geht es auf der Offenen Bühne schon hoch her. Punkmusik ist angesagt. „Die sind richtig gut, erfrischend anders“, bringt es der 52-jährige Manfred Haber aus Kiel auf den Punkt. Er sei zwar eher der Rockfan, doch das gefalle ihm. Zum ersten Mal tritt hier die vor eineinhalb Monaten gegründeten Band „Häffy Ranone“ auf. Die ausdrucksstarke Stimme der Langenhornerin Nessi Isler lässt aufhorchen. Nur sechs Stücke mit eigenen Texten hat sie mit ihren Mitstreitern Meik Ketelsen, Stefan Stahl und Lars Ketelsen, eingeübt. Das Publikum fordert mehr. „Also spielen wir alles noch mal“, kündigt die Frontfrau unter tosendem Beifall an. Wäre da nicht die Zeit gewesen, um für die nachfolgende Band „In2Parts“ Platz zu machen, so hätte das sicherlich eine dritte Wiederholung zur Folge gehabt. „Alle Achtung“, sagt anerkennend Gert Friedel, der nicht nur als Techniker für die Bühne zuständig ist, sondern die Nachwuchstalente betreut. „Die Offene Bühne ist für viele Gäste ein Geheimtipp, weil es hier so vielfältig zugeht“, verrät Schatzmeister Rolf Wienecke. In den Anfangsjahren hätten sich sogar regelmäßig junge Opernsänger eingefunden. Den Bereich Klassik vermisse er etwas.

Für Rainer Martens und sein 30-köpfiges Team ist nach der Musikantenbörse schon wieder vor der nächsten. „Anmeldungen für das kommende Jahr haben wir schon etliche“, sagt der Hauptorganisator. Für die Auswahl ist hauptsächlich Andreas Daniel zuständig. Wenn es so gut weiterlaufe, werde es in zehn Jahren auch die 30. Musikantenbörse geben. „Ich kann mich auf meine Mannschaft verlassen und freue mich, wenn ab und zu jüngere Leute dazukommen, so wie unser Jüngster, Daniel Eilfeld als Techniker“, so Martens. Er werde nicht müde, immer wieder die Werbetrommel für den Verein zu rühren. „Ich bin in dieser Saison für die Kontor-Bühne zuständig. Es macht tierisch Spaß, immer wieder neue Musiker kennenzulernen“, sagt der neue Mann an den Reglern. „Wir können immer Helfer gebrauchen. Wir sind eingespielt. Jeder weiß, was zu tun ist und wir haben eine Menge Spaß zusammen“, bestätigt Cathrin Froese. Sie betreut die Musiker der Kontor-Bühne.

In der Tat sei die Organisation, so Martens, ein Selbstgänger. Doch allein er habe vor jedem Abend großes Lampenfieber. „Sobald die Musik läuft, ist alles gut“, sagt er. Mehr als zufrieden ist er über den Gästeansturm in den vergangenen acht Wochen – und das trotz eher herbstlichen Wetters. Jedes Mal hätten mehr als 1000 Besucher pro Abend die Mommsen-Stadt bevölkert und für einige Stunden die Einwohnerzahl in die Höhe getrieben. Froh sei er, dass es nur einmal richtig heftig geregnet habe. Da sei improvisiert und später angefangen worden. Dennoch habe die gute Stimmung nie darunter gelitten. Von 56 Künstlern habe es nur zwei kurzfristige Absagen gegeben. Die Lücken hätten genauso kurzfristig geschlossen werden können.

„Großer Dank gebührt den Anliegern. Sie haben ohne eine einzige Beschwerde doch viel Lärm geduldet. Deshalb sind sie Teil der Erfolgsgeschichte“, so Martens. Einerseits sei da die Musik gewesen, zum anderen die Auf- und Abbauarbeiten, letztere bis in die Nacht hinein. Weitere Info unter www.musik-fuer-garding.de.