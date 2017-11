Sanierung der B 202 : Garding von Baustellen fast umzingelt

vergrößern 1 von 1 Foto: döh 1 von 1

von Ilse Buchwald

erstellt am 04.Nov.2017 | 18:00 Uhr

Autofahrer und Gardinger müssen weiterhin viel Geduld haben. In der Woche vom 6. bis 12. November erwartet sie sogar eine richtige Härteprobe: Denn ab Montag (6. November) ist die B 202 wegen der Fahrbahnsanierung nicht nur westlich Gardings gesperrt, sondern auch zwischen Garding und Katharinenheerd. Das bedeutet, dass die Stadt nur aus Richtung Welt und Poppenbüll zu erreichen ist. Immerhin sind die Durchfahrt-verboten-Schilder nach Appellen der Amtsverwaltung und des Gardinger Gewerbevereins an diesen beiden Strecken seit gestern verschwunden und durch den Hinweis „Vollsperrung, Garding frei“ ersetzt worden. Nun ist die Beschilderung also eindeutig: Man darf nach Garding hinein.

Laut dem zuständigen Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr in Flensburg (LBV) soll die doppelte Abriegelung Gardings nur eine Woche andauern. Denn der erste Bauabschnitt zwischen der Poppenbüller Straße in Garding und Tating-Heisternest, Höhe L 33, der am 16. Oktober in Angriff genommen worden war, ist zum größten Teil fertiggestellt. Allerdings ergaben sich durch die starken Niederschläge auf einem Teilstück von rund 100 Metern erhebliche Probleme im Untergrund, welche sich auf die Tragfähigkeit auswirken. Dort war Wasser in die Baustelle gelaufen. In diesem Bereich, der gleich hinter dem Ortsausgang von Garding liegt, wird derzeit unter Hochdruck daran gearbeitet, dem Baukörper die ausreichende Standsicherheit für den Asphaltoberbau zu verschaffen, wie der LBV mitteilt. Hieraus ergibt sich für den ersten Bauabschnitt eine Verzögerung im Bauablauf von einer Kalenderwoche. Wenn das Wetter mitspielt, es also trocken und frostfrei bleibt, soll die Strecke zwischen Garding und Tating am 10. November fertiggestellt sein.

Wegen dieser Verzögerung und um den Zeitverlust aufzuholen, wird entgegen der ursprünglichen Pläne nun parallel mit dem zweiten Sanierungsabschnitt zwischen Garding und Katharinenheerd begonnen, und zwar am kommenden Montag (6.). Der Baubereich beginnt am Ortseingang von Katharinenheerd, gleich hinter der Abzweigung nach Tetenbüll, und reicht bis zur Feuerwehr in Garding. Diese sowie die auf dem Grundstück ebenfalls stationierte Polizei und der Rettungsdienst werden das Areal auch während der Bauarbeiten weiter anfahren und verlassen können. Die Sanierung dieser Strecke soll spätestens am 1. Dezember fertig sein, aber auch hier gilt: Das Wetter muss mitspielen.

Danach haben die Gardinger und alle Autofahrer erst einmal Ruhe vor weiteren Baumaßnahmen, wie Heiko Tessenow, stellvertretender Leiter der LBV-Filiale in Flensburg, sagt. Denn der dritte Abschnitt der Sanierung, die Gardinger Süderstraße, soll erst im Frühjahr begonnen werden. Es sei zu riskant, dass im Winter die Baustelle offenbleibt. Allerdings soll die Süderstraße, die jetzt durch andere Baumaßnahmen einige Kanten hat, für den Winter wieder so hergerichtet werden, dass sie vernünftig befahrbar ist, wie Tessenow auf Anfrage erklärt. Am 31. Mai soll der ganze Spuk dann endlich vorbei sein. Das ist die Terminvorgabe für die Baufirma. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich insgesamt auf rund vier Millionen Euro. Durchgeführt wird sie von der Firma Kemna Bau.

Wenn die Maßnahme für Anlieger und Autofahrer schon sehr unbequem ist, so trifft es die Geschäftswelt in Garding umso härter. Eine Erleichterung dürfte zwar die neue Beschilderung der Umleitungsstrecke sein, doch eine Woche lang in zwei Richtungen vom Durchgangsverkehr abgeschnitten zu sein, dürfte sich in der Kasse bemerkbar machen. Bislang klagten die Gewerbetreibenden um Umsatzeinbußen von durchschnittlich 30 bis 40 Prozent (wir berichteten).

Einer, der sehr stark auf den Durchgangsverkehr als Einnahmequelle angewiesen ist und in den kommenden Wochen von ihm abgeschnitten sein wird, ist Jörg Hahnke, Betreiber der Tankstelle in der Tönninger Straße in Garding. Sie liegt ab Montag (6. November) im Sanierungsgebiet. „Im Vergleich zur ersten Hälfte Oktober habe ich in der zweiten bei Kraftstoffen bereits einen Umsatzrückgang von 40 bis 50 Prozent zu verzeichnen.“ Er will schauen, wie sich das Geschäft in den nächsten Wochen entwickelt, eventuell wird er die Öffnungszeiten reduzieren. Aber eines hat er sich geschworen: „Ich lasse mir wegen dieser Sanierung keine grauen Haare wachsen.“

Kein Verständnis hat er für die Polizeikontrollen in Katharinenheerd. Dort wurden beispielsweise an einem Freitag zwei Autofahrer von einem Polizisten zum Umkehren gezwungen und mit einem Bußgeld belegt, obwohl sie nach Garding zum Einkaufen beziehungsweise in Katharinenheerd die Kirche besichtigen wollten, also ein Anliegen hatten. Darauf angesprochen erklärte die Polizei, dass die Betroffenen ihren Fall im Anhörungsbogen zum Bußgeldbescheid klarstellen sollten. Generell müsse kontrolliert werden, auch um Autofahrer zu warnen und auf den richtigen Weg zu schicken. Denn wer in die Baustelle hineinfahre, begebe sich in Lebensgefahr, so die Polizei.