Fotowettbewerb in GArding : Garding in Bildern

Das Jugendzentrum der Stadt startet Fotowettbewerb für junge Leute.

von Ilse Buchwald

14. Januar 2019, 09:12 Uhr

Wie sehen junge Leute die Stadt Garding, was finden sie toll, was nicht so gut, was sind ihre schönsten Momente in dem Städtchen? Das Jugendzentrum startet dazu einen Fotowettbewerb für Jungen und Mädchen aus Garding im Alter zwischen acht und 21 Jahren. „Wir wollen eure Meinung sehen“, sagen Michaela Peter und Jugendzentrums-Leiterin Ute Fröhlich. „Zeigt uns, wo ihr euch am liebsten aufhaltet, was ihr in der Stadt macht und was euch in oder an Garding nervt.“ Die Teilnehmer können je ein Foto für „Garding Daumen hoch“ oder „Garding Daumen runter“ einschicken. Einsendeschluss ist Sonntag, 3. Februar. Die Bilder werden unter der E-Mail-Adresse gardingerfotos2019@mail.de oder unter Whats app an: 01627035665 entgegengenommen.

Ab dem Valentinstag (14. Februar) gibt es dann eine Ausstellung mit allen Bildern, die Jury kürt die Gewinner. Es winken Geldpreise (für die drei schönsten Bilder je Kategorie) und für jeden Teilnehmer ein Sachpreis. Am Dienstag, 22. Januar, ab 15.30 Uhr gibt es einen Foto-Talk im Jugendzentrum. Wer noch Ideen und Anregungen braucht, schaut mal rein. Die beiden Initiatorinnen weisen daraufhin, dass die jungen Fotografen eine schriftliche Genehmigung von den Menschen benötigen, die sie fotografieren und deren Bild sie veröffentlichen wollen.