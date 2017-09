Garding : Garding erwartet Straßensperrung

vergrößern 1 von 1 Foto: bdk 1 von 1

Ein Ende der Verkehrsbehinderungen in der Gardinger Ortsdurchfahrt ist erst für Ende November absehbar. Dann sollen die Arbeiten an der B 202 im Stadtgebiet abgeschlossen sein. Darüber und über die anstehenden Arbeiten nach der abgeschlossenen Sanierung des unterirdischen Regen- und Schmutzwasserleitungen informierte Thomas Helmke vom Amt Eiderstedt die Stadtvertreter in der jüngsten Sitzung.

Demnach müssen sich die Gardinger und alle Autofahrer, die die Stadt durchfahren müssen, ab Anfang Oktober auf eine Vollsperrung einstellen. Davon künden voraussichtlich ab dem 18. September Schilder, die auf die großräumigen Umleitungen hinweisen. Damit sollen die städtischen Nebenstrecken, wie der Norderweg, geschont werden. In den nächsten Tagen beginne das Pflastern der Bürgersteige mit roten Betonsteinen entlang der Straßenzüge, so Helmke. Ende dieses Monats sei die Fertigstellung der Bordsteine und Regenrinnen zu erwarten.

Die Sperrung wird dann für die Fräs- und die anschließenden Asphaltierungsarbeiten erforderlich. Das soll in der ersten Oktober-Woche losgehen, erklärte Helmke. Es könne sich aber auch noch etwas verschieben. Diese Arbeiten werden Mitte November beendet sein, Restarbeiten bis zum 30. November. Da es sich um eine Bundesstraße handelt, ist der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Flensburg verantwortlich für die Maßnahme.

Auch um Garding herum müssen sich die Autofahrer auf Behinderungen einstellen. Denn zwischen Garding und Tating-Heisternest sowie zwischen Garding und Katharinenheerd wird die B 202 ebenfalls saniert. Dort sollen die Arbeiten noch im Herbst beginnen.

Auf Nachfragen aus dem Gremium und von Zuhörern erklärte er, dass die Zufahrten zu den Grundstücken an den Bauabschnitten grundsätzlich gewährleistet werden und eine Linksabbiegespur in das neue Gewerbegebiet vorgesehen sei. In Höhe des Einkaufszentrums Pioch werde eine „Querungshilfe“ mit Ampel eingerichtet. Die Rettungswache werde immer erreichbar sein. Bürgermeisterin Andrea Kummerscheidt (CDU) dankte Helmke für seine „großartigen Leistungen“ in den vergangenen zwei Jahren.

Abgeschlossen hat der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung, zusammen mit dem Amt, die vorbereitenden Arbeiten an einer Eröffnungsbilanz für das Jahr 2014. Einstimmig genehmigten die Stadtvertreter das Zahlenwerk. Für das Jahr ist erstmals ein Haushaltsplan auf der Grundlage der doppelten Buchführung erstellt worden. Das erfordert bilanzierte Bewertungen des kommunalen Vermögens und der Verbindlichkeiten. Ausschussmitglied Michael Katryniak (SPD) berichtete über einige Ergänzungen an der Ausarbeitung des Amtes. Sie betrafen die Aufnahme von bestimmten stadteigenen Kunstgegenständen und die richtige Darstellung der Laufzeiten von Krediten. „Jetzt wissen wir, wo wir stehen“, sagte Kummerscheidt und zollte allen Beteiligten ihren Respekt für umfangreiche Recherche.

Schnell einig war sich die Runde über die dritte Änderung des Bebauungsplans Nr. 4 für das Grundstück nördlich des Norderrings und westlich der Hahneburg. Auf dem Gelände der ehemaligen Minigolfanlage soll künftig nicht nur ausnahmsweise, sondern allgemein die Nutzung von Ferienwohnungen zulässig sein. Der Entwurf der Ergänzung des bestehenden Planes für das neue Sondergebiet wird öffentlich ausgelegt. Auf Vorschlag von Kay-Uwe Cornils (SPD) werden die Bürger gebeten, für die Straßen im neuen Baugebiet hinter der ehemaligen Berufsschule (B-Plan 34b) und im künftigen Gewerbegebiet Namensvorschläge zu unterbreiten.

Andrea Kummerscheidt kündigte noch an, dass die Volksbank-Filiale in der Mommsenstadt bestehen bleibt und die Stadt sich ab 9. Oktober mit einer neuen Web-Seite präsentiert.