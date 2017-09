Schwabstedt : „Ganz viele Sieger der Herzen“

vergrößern 1 von 1 Foto: ssl 1 von 1

Es ist schon fast zur Tradition geworden, dass der Männer Turnverein Schwabstedt v. 1911 e.V. (MTV) im Spätsommer auf dem Treenevorland zu einem Beachvolleyballturnier einlädt. „Das Turnier findet alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Straßendorffest statt“, so der MTV-Vorsitzende Kim Lassen, der neun Vierer-Teams auf dem „Centercourt“ begrüßen konnte.

Da gemäß Regelwerk beliebig viele Auswechselspieler eingesetzt werden konnten und je nach Team im Gruppenmodus oder „Jeder-gegen-Jeden“ gespielt wurde, entwickelte sich das Turnier zu einem ausgesprochen fröhlichen Wettkampf.

Der Schützenverein stellte gleich drei Teams und auch die von Pastor Michael Goltz trainierte Volleyballsparte war unter dem Titel „Pastor I+II“ mit zwei Mannschaften dabei. Etwas fürs Auge und zugleich zum Schmunzeln boten die GoGoGadgetto-Arsch-Mädels, die in pinkfarbenen Shirts ordentlich für Stimmung sorgten und wie alle anderen auf dem Spielfeld ihr Bestes gaben. Weitere Teams stellten die Freiwillige Feuerwehr, die Jugendfeuerwehr und der Biogasbetrieb Hensen, der am Ende dann ungeschlagen den Gesamtsieg für sich verbuchen konnte. „Alle anderen sind aber natürlich auch Sieger der Herzen“, so Kim Lassen, der noch zu Beginn des Turniers jedem einzelnen Team die Chance auf den Sieg eingeräumt hätte, denn es gab diesmal keinen Titelverteidiger: Die Gewinner 2015 – die MTV-Fußballer – mussten zu einem Fußballspiel antreten und waren deshalb nicht dabei.

Dafür umlagerten umso mehr Zuschauer das Spielfeld und feuerten ihre persönlichen Favoriten an.