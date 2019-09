Ganz oben im Gesundheitsmarkt

Die Husumer Software-Schmiede ipn wuchs 30 Jahre lang mit Hörakustikern und Optikern – und ist nun Teil der Opta Data in Essen

Avatar_shz von

17. September 2019, 15:15 Uhr

husum | Alles begann in einer kleinen Hinterhof-Werkstatt in Husum: Da schraubte Jörg Hinrichsen mit einem Studienkollegen Hardware für Computer zusammen und kümmerte sich mehr oder weniger nebenbei um die immer zahlreicher werdenden Software-Sorgen eines befreundeten Hörakustikers. Das Husumer „Garagen-Start-up“ ipn Software feiert seinen 30. Geburtstag.

Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und zählt seit Ende der 1990-er Jahre zu den führenden europäischen Anbietern von PC-Programmen für die Arbeitsabläufe in Hörakustik-Unternehmen.



Programm für Akustiker





„Könnt ihr mir nicht mal eine Software schreiben, die perfekt funktioniert und die all meine Anforderungen erfüllt?“, hatte der Freund immer wieder gebeten. Dem so dringlich vorgetragenen Wunsch kam der junge Wirtschaftsinformatiker 1991 nach. „Pro Akustik“ hieß der Vorläufer des heutigen Aku Win Office, das noch unter MS-Dos gestartet werden musste. Das Produkt war von Anfang an erfolgreich.

Mit Beginn des Windows-Zeitalters kam die zweite Generation mit einer benutzerfreundlichen grafischen Oberfläche auf den Markt und eroberte innerhalb kürzester Zeit die Hörakustiker-Branche.

Es folgten bis heute weitere Software-Generationen und zahllose Verbesserungen und Anpassungen, bei denen es immer darum ging, die Wünsche der Kunden so gut und schnell wie möglich umzusetzen. Heute nutzen rund 1300 Hörakustik-Betriebe in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Software aus Husum. Damit gehört die ipn Software GmbH zu den Marktführern in der Branche.



Software für Optiker







Datenmanagement





Seit 2017 verfügt Aku Win Office über eine Schnittstelle zu Eye-Office aus dem Hause Software & Vision Sarrazin, das für Optiker gedacht ist. Beide Programme zählen laut einer Mitteilung der Husumer zu den besten ihrer Branche. Werden sie gemeinsam genutzt, werden Daten und Vorgänge aus beiden Sparten automatisch synchronisiert.2014 kam mit dem System Doc Farm ein Dokumentenmanagement auf den Markt, das jüngste ipn-Produkt. Auch das entstand auf Kundenwunsch: Immer mehr Hörakustiker litten unter der Papierflut und fragten bei ipn nach einer smarten Lösung, die in Aku Win Office integriert werden kann.

Mittlerweile sei DocFarm nicht nur der Liebling zahlloser Hörakustiker, sondern auch ein gefragtes Softwaretool in vielen anderen Branchen. Selbst Privatleute organisieren ihre Ablage ganz intuitiv damit. In der Einsteigerversion ist es im Internethandel erhältlich – und bekomme „durchweg hervorragende Bewertungen“.



Übergang zu Opta Data





Um das Unternehmen weiterentwickeln und mit den Kunden wachsen zu können, ist die ipn Software GmbH seit Anfang 2018 Teil der Essener Opta Data Gruppe, die sich auf Abrechnungsdienstleistungen im Gesundheitswesen spezialisiert hat.

Für alle Beteiligten sei dieser Schritt eine gute strategische Entscheidung: Die opta data Gruppe erlangt Kompetenz im Bereich Hörakustik, und die ipn Software GmbH profitiert mit ihren Kunden von den zusätzlichen Angeboten der Opta Data Gruppe.