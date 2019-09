Ganz nah dran an den Bedürfnissen

Die Iven-Agßen-Schule in Rödemis ist zwar schon 400 Jahre alt, aber voll auf Höhe der Zeit

Husum | Für Sabine Iwersen ist 2019 ein besonderes Jahr. Vor zehn Jahre übernahm die heute 61-Jährige die Leitung der Iven-Agßen-Schule (IAS, siehe Info-Kasten). Mit diesem runden Jubiläum reiht sie sich nahtlos in einen ganzen Kanon von Feierlichkeiten ein: 60 Jahre Rödemisser Schützen, 100 Jahre Rödemisser Ringreiter und sogar 700 Jahre Ortschaft Rödemis. Zehn Jahre Schulleitung fielen da normalerweise nicht so sehr ins Gewicht, wenn, ja, wenn die Schule nicht ihrerseits runden Geburtstag hätte und 400 Jahre alt würde. So ist es ein Grund mehr, mit der in Mildstedt lebenden Mutter zweier erwachsener Kinder zu sprechen. Rüdiger Otto von Brocken übernahm das.

Wie fühlt es sich an, Leiterin einer Schule mit 400-jähriger Tradition zu sein?

Iwersen: Ich arbeite sehr, sehr gerne an der IAS. Gerade die Verbindung zwischen Tradition und Moderne finde ich äußerst spannend.

Nicht nur auf Ihrer Internetseite betonen Sie die Bedeutung des Teams – angefangen bei Ihnen selbst als Schulleiterin bis hin zum Hausmeister. Wie wird das in der Praxis gelebt?

Wir versuchen viele Dinge gemeinsam zu besprechen. Bei Ausflügen und Feiern sind immer alle angesprochen.

Die Iven-Agßen-Schule scheint stärker in das Leben ihres Stadtteils eingebunden zu sein als andere Schulen. Warum ist das so?

Die IAS war schon immer eng mit Rödemis verbunden. Wir haben eine enge Kooperation mit dem Schulverein und dem Spielmannszug, aber auch gute Verbindungen zu allen anderen Vereinen und zur Kirche.

Was ist die besondere Stärke einer reinen Grundschule wie der Iven-Agßen-Schule?

Wir können besonders auf die Bedürfnisse der einzelnen Schüler eingehen, weil wir uns schnell persönlich kennen lernen. Keiner ist bei uns anonym. Ich zum Beispiel kenne alle Schülerinnen und Schüler.

Warum ist die beste Arbeit, die Sie sich denken können, Schulleiterin der IAS zu sein?

Weil ich mich jeden Morgen auf meine Arbeit freue und es jeden Tag viele positive Rückmeldungen vor allem durch die Kinder gibt. Ich habe es noch nie bereut, die Aufgabe übernommen zu haben und würde es immer wieder tun.

Den Geburtstag ihrer Schule feiern Schüler, Lehrer und Eltern unter anderem mit einer Projektwoche vom 23. bis zum 27. September. Den Schlusspunkt setzt am 27. September ein Festakt (Beginn: 15.30 Uhr) mit einem Rundgang durch die Schule sowie einer Aufführung zur Projektwoche (ab 17.15 Uhr).