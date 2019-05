„Ganz im Sinne von Ludwig Erhard“

Hier steht ein super unterzeilentext

von Martin Schulte

18. Mai 2019, 14:51 Uhr

Flensburg | Die Grünen sind im Aufwind, auch wegen ihres Bundesvorsitzenden Robert Habeck. Der ehemalige Umweltminister von Schleswig-Holstein hat die Partei in ungeahnte Höhen geführt: Wenn heute Bundestagswahl wäre, kämen die Grünen auf rund 20 Prozent der Stimmen. Gerade aber ist Habeck in Sachen Europa-Wahl unterwegs, er tourt durch Deutschland, um Werbung für seine Partei und für das europäische Projekt zu machen. Während eines Redaktionsbesuchs im Flensburger sh:z-Medienhaus sprachen Stefan Hans Kläsener und Martin Schulte mit ihm über problematische Raubtiere, grüne Grundsätze und europäische Verantwortung.

Herr Habeck, sind Sie froh, dass Sie sich nicht mehr um verhaltensauffällige Wölfe in Schleswig-Holstein kümmern müssen?

Nein, ich mag solche Aufgaben, weil an ihnen bewiesen wird, dass Politik auch komplizierte Themen lösen kann. Der Wolf war ja schon zu meiner Zeit als Umweltminister ein großes Thema und er wird es bleiben. Wir müssen in Deutschland den richtigen Umgang mit diesen Tieren lernen und brauchen den gesetzlichen Rahmen, um die Konflikte zu lösen.



Steht die Diskussion um die Rückkehr des Wolfes sinnbildlich für den Umgang des Menschen mit der Natur?

Der Wolf ist ein Tier, das Emotionen auslöst, positiv wie negativ. Ich glaube, es ist am Ende eine Grundsatzfrage: Wenn wir von anderen Ländern, in Afrika und Asien etwa, verlangen, dass sie nicht alle großen Tiere ausrotten, dann müssen auch wir eine Form finden, mit großen Raubtieren bei uns umzugehen. Aber das muss koordiniert sein, denn unser Land ist dicht besiedelt. Und ich weiß nur zu gut, wie sehr es Tierhalter, zum Beispiel Schäfer, fordert.



Unlängst hat der UN-Artenschutzbericht, der viele Arten vor der Ausrottung sieht, für großes Aufsehen gesorgt. Gleichzeitig hat die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer beim Klimaschutz, schon mal prophylaktisch vor einer De-Industrialisierung gewarnt.

Das Artensterben und die Klimakrise sind die großen Krisen dieser Zeit. Beide greifen unsere Lebensgrundlagen an. Darauf können wir nur antworten, wenn wir grundlegend umsteuern. Anders, als Frau Kramp-Karrenbauer es sagt, ist das auch wirtschaftlich notwendig. Die größte Gefahr für die wirtschaftliche Prosperität wäre es, wenn wir nichts gegen die Klimakrise täten. Und ich bin sicher: Nur eine Wirtschaft, die klima- und umweltfreundliche Innovationen auf den Weg bringt, wird international wettbewerbsfähig bleiben. Sonst werden die Autos und die Hochöfen der Zukunft in Asien gebaut, nicht in Europa.



Frau Kramp-Karrenbauer und Sie verbindet ein schwieriges Verhältnis. Geht da jetzt schon eine mögliche Regierungs-Option verloren, wenn 2021 oder – bei einem Scheitern der Großen Koalition – sogar früher gewählt wird?

Ach, wissen Sie, ich bin seit fast anderthalb Jahren Bundesvorsitzender und es ist noch kein Tag vergangen, an dem nicht spekuliert wurde, wie lange die Große Koalition noch hält. Ich halte das für unangemessen, auch wenn ich natürlich die Probleme sehe, die vor allem aus den Schwächen von CDU und SPD resultieren. Beide Parteien beschäftigen sich viel zu sehr mit sich selbst. Aber wir können nicht ständig sagen: Wenn es nicht passt, dann machen wir eben was Neues. Das klingt für mich zu sehr nach italienischen Verhältnissen und das halte ich für unverantwortlich in der größten Wirtschaftsnation Europas – gerade, weil wir in Europa Probleme bis zum Horizont haben.



Der Grünen-Chef sagt also: Im Moment brauchen wir Angela Merkel?

Ich sage: Wir brauchen eine Regierungschefin, die in ihrer Regierungskoalition einen klaren Kurs vorgibt und Pflöcke einschlägt.



Täuscht der Eindruck, dass sich derzeit keine Partei den Grünen so richtig annähert, gerade im Hinblick auf künftige Koalitionen?

Es wäre die falsche Erwartung, dass alle Parteien sich auf irgendeine Regierungskonstellation ausrichten...



…aber Sie als derzeit laut Umfragen zweitstärkste Partei in Deutschland müssen sich doch mit inhaltlichen Schnittmengen möglicher Partner beschäftigen.

Vor allem beschäftigen wir uns mit Antworten für die Gesellschaft. Ich registriere bei einigen, auch bei CDU und CSU, zwar teilweise eine verbale Aufgeschlossenheit für die ökologischen Themen, weil diese in die konkrete Lebenswelt der Menschen gelangen und die Veränderungen spürbar werden. Aber wenn es konkret wird, ist da ja eher Schweigen im Walde.

Diese neuen inhaltlichen Schnittmengen könnten in einer für Sie bekannten Konstellation münden – der Jamaika-Koalition.

Keine Partei weiß derzeit, wo sie 2021 landet und welche Konstellationen sich daraus ergeben. Und noch mal: Politik darf sich nicht an den Präferenzen der Parteien ausrichten, sondern an den Fragen der gesellschaftlichen Wirklichkeit.



Deshalb entwirft Ihre Partei gerade ein Grundsatzprogramm. Welche Überraschungen finden wir darin?

Es gibt in unserem Grundsatzprogramm so deutlich wie nie zuvor ein klares Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft, die wir zu einer sozial-ökologischen machen wollen. Ganz im Sinne von Ludwig Erhard, wenn ich das als Grüner so sagen darf.



Dürfen Sie, wenn Sie uns erklären, was eine grüne Marktwirtschaft auf Erhards Spuren ausmacht.

Erhards Prinzip war: Der Markt muss den Menschen dienen. Das muss wieder Geltungskraft bekommen, beim Wohnungsmarkt, beim Datenschutz und bei der Besteuerung von Facebook, Google und Amazon. Hier müssen die Regeln gesetzt werden, damit die Firmen ihren Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Das Grundsatzprogramm zeigt aber auch, dass sich unsere Rolle verändert hat. Wir, die wir ja aus Protest heraus gegründet wurden, treten an, um die Verfassung zu schützen. Und wir wollen Orientierung geben.



Die Grünen müssen künftig ein thematischer Vollsortimenter werden.

Wir sind schon dabei.



Welche Themen bereiten Ihnen dabei die meisten Schmerzen?

Die Weltlage bereitet allen demokratischen Parteien Schmerzen. Die multilaterale Weltordnung steht stark unter Druck. Wir brauchen Institutionen und Allianzen, die in der Lage sind, als konstruktive Partner die Verbindlichkeit von Absprachen zu garantieren. Der Iran zum Beispiel. Die EU wäre jetzt am Zuge, die verbleibenden Partner des Iran-Abkommens, China, Russland, Iran, Deutschland, Frankreich und Großbritannien, an einen Tisch zu holen. Es darf nicht sein, dass der nächste Krieg im Nahen Osten droht. Das macht mir wirklich Sorgen.



Sorgen bereitet Ihnen offensichtlich der Wohnungsmarkt. Sie haben jüngst geäußert, dass Sie in dem Bereich auch Enteignungen in Betracht ziehen.

Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit. Und ich finde, dass Menschen bei ihrem elementaren Bedürfnis, nämlich Wohnen, nicht schutzlos irgendwelchen Rendite-Interessen ausgesetzt werden dürfen. Der Grundsatz unserer Verfassung, dass Eigentum verpflichtet, muss hier gelten. Wenn also zum Beispiel in einer Stadt mit Wohnungsnot Grundstücke unbebaut bleiben, weil die Eigentümer auf höhere Bodenpreise spekulieren, dann müssen Kommunen dafür auch eine Baupflicht durchsetzen können.



Das war dann also der milde Kühnert.

Nein, sondern unser Grundgesetz.



Eine Antwort könnte auch sein, das Wachstum der Metropolen zu unterbinden.

Ich würde es andersherum drehen: Wir sollten den ländlichen Raum stärken, vom schnellen Internet bis zu einer guten Anbindung mit Bus, Bahn, Carsharing mit Elektroautos, wie die Dörpsmobile in Schleswig-Holstein. Wichtig sind die gleichwertigen Lebensverhältnisse, dann können die Menschen selbst entscheiden, ob sie in der Stadt oder auf dem Land leben wollen.



Ist das eine Analogie zu Europa, weil auch in der EU große Ungleichheiten in den Lebensverhältnissen soziale Probleme schüren und den politischen Populismus stärken?

Ja, aber ich glaube, dass es noch tiefer geht. Die soziale Frage ist sicherlich ein Grund, warum der Populismus so erfolgreich reüssiert hat. Aber es geht auch darüber hinaus, weil sich an dieser sozialen Frage politischer Vertrauensverlust festmacht. Die Menschen merken, dass sich was verändert und haben das Gefühl, die Politik steht dem machtlos gegenüber. Und die Populisten haben die gefühlte Überforderung ausgeschlachtet. Sie haben Angstbilder aus Flucht und Migration generiert und propagieren, dass alle Probleme mit Mauern und Zäunen und der Rückkehr zur Nationalstaatlichkeit gelöst werden könnten.



Was muss dagegen unternommen werden?

Wir müssen die Debatte zurückholen zu ihrem Kern: der Frage nach Handlungsfähigkeit der Politik. Die wird es angesichts der globalen Probleme nur geben, wenn wir europäische Politik stärken. Die Frage, wie man Amazon angemessen besteuert, wird nicht allein in Dänemark entschieden und auch nicht in Deutschland. Nein, Europa muss gestaltungsfähig werden und dafür müssen die einzelnen Länder auch Kompetenzen abgeben. Das ist die logische Konsequenz. Sonst macht man Europa und die Politik handlungsunfähig. Das ist natürlich im Sinne des Populismus, weil der Populismus die Krise braucht.

Nach der Europawahl müssen Sie sich auch zur Kommissionspräsidentschaft äußern. Wie stehen Sie zu der dänischen Wettbewerbs-Kommissarin und derzeitigen Geheimfavoritin Margrethe Vestager?

Ich finde, sie hat als Kommissarin einen guten Job gemacht und sie beeindruckt mich als Person.



Sie haben mal geschrieben, dass die Politik Menschen verändert. Haben Sie schon Veränderungen an sich selbst bemerkt?

Ja, durchaus. Ich versuche bei mir selbst zu bleiben und meine Sprache zu sprechen. Die Beobachtung in der Berliner Politikwelt ist aber natürlich noch mal schärfer und in der Bewertung aufgeregter. Kleinste Halbsätze werden zu Sensationsmeldungen aufgeblasen. Insofern überlegt man drei Mal, was man sagt.



Zum Beispiel bei Twitter, wo bissige Aussagen zum Geschäft gehören.

Twitter ist ein gutes Beispiel. Es lebt ja sehr davon, dass Dinge möglichst auf laut und schrill gestellt sind, in Aktion und Reaktion. Seit dem Ausstieg bin ich jetzt konzentrierter und habe mehr Zeit für Bücher. Und es war eben meine Entscheidung, auch wenn die vorherrschende Erwartung ist, dass man da als Politiker präsent sein muss. Die Freiheit, sich von solchen vermeintlichen Zwängen zu lösen, die will ich mir bewahren.