Klagen der Landwirte : Gänsefraß als Dauerärgernis

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Sie sind zirka ein bis zwei Kilo schwer, gesellig – und fressen Nordfrieslands Bauern noch immer im großen Stil Gras und Getreide von den Ländereien. Die Rede ist von Grünlandfraß besonders durch Grau- und Nonnengänse; dieses Dauerproblem der Landwirte war während des Kreisbauerntags in der Nordsee-Akademie in Leck einmal mehr Thema. „Die Politik bewegt sich nicht“ bemängelte Wolfgang Stapelfeldt, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Südtondern. Betroffen seien besonders Landwirte auf den Inseln und Halligen, aber auch in den Ackerkögen gebe es regelrechte Gänsefraß-Hotspots, weshalb es unumgänglich sei, eine ganzjährige Bejagung der Gänse zu erlauben, so Stapelfeldt. „Hier besteht ganz bestimmt kein Artenschwund.“ Messungen in Ostfriesland hätten ergeben, dass die Gänse den Bauern bis zu 50 Prozent des Grünlandertrags wegfutterten, ein ähnliches Bild ergebe sich zum Beispiel auf Föhr. Allerdings hätten die Ringelganstage offenkundig eine größere Lobby als die Landwirtschaft.

Dazu nahm der stellvertretende Kreispräsident Siegfried Puschmann in seiner Ansprache an die rund 100 Anwesenden direkt Stellung: „Ich bin häufig von Ockholm in Richtung Dagebüll unterwegs und kenne die kahlen, schwarzen Stellen.“ Hier sei jedoch auch der Staat gefordert, Ausgleichszahlungen zu leisten: „Dafür ist auch zweifelsfrei genug Geld vorhanden.“

Zur politischen Entwicklung nahm auch Wolfgang Stapelfeldt Stellung und bezeichnete die Ausweitung der Landschaftsschutzgebiete in Nordfriesland als problematisch. Südtonderns Kreisbauernchef richtete zudem den Blick auf die neue Landesregierung: „Wir hätten uns im Koalitionsvertrag ein bisschen mehr schwarze Farbe gewünscht, zumal die CDU ja Wahlsieger ist.“ Weiter sprach Stapelfeldt von einem „klaren Arbeitsauftrag der Landwirtschaft: die Produktion hochwertiger Nahrungsmittel und die Produktion von erneuerbaren Energien. Preiskrisen bei Milch oder Rinder- und Schweinefleisch seien belastend: „Damit können wir aber besser umgehen als mit der negativen Stimmungsmache“, so der Kreisbauernchef.

Auf das Image der Landwirte ging auch Gastredner Werner Schwarz, Präsident des Bauernverbandes Schleswig-Holstein, ein: Derzeit werde das Bild der modernen Landwirtschaft von den Kritikern gemalt: „Das öffentliche Bild unterscheidet sich massiv von unserem Selbstbild“, so Schwarz, der Horrorszenarien und Skandalisierungen in Medienberichten kritisierte. Eine Aufgabe sei es, den Bürgern die Angst zu nehmen und sich sachlicher Kritik zu stellen. „Machen wir etwas gut, dann zeigen wir es es. Machen wir etwas nicht so gut, dann verändern wir es – gemeinsam.“ Eine Botschaft richtete er besonders an die jungen Landwirte: „Gehen Sie mit großem Selbstbewusstsein und geradem Rücken durchs Leben. Wir haben allen Grund dazu“, sagte Schwarz.

Der Nachwuchs kam während der Sitzung auch selbst zu Wort: In einer Gesprächsrunde stellten Junglandwirte ihre Betriebe vor. Darunter war auch Torge Christiansen aus Achtrup, der den Milchvieh-Betrieb von seinem Vater übernommen hat und auf ökologische Landwirtschaft setzt. Auf die Frage, wie er den Bauernverband wahrnehme, antwortete der Achtruper mit einer Gegenfrage: „Bin ich als Biobetrieb im Bauernverband überhaupt richtig aufgehoben?“ Verbandspräsident Schwarz reagierte prompt: „Diese Frage finde ich klasse. Wir brauchen junge Leute, die uns als Verband fordern. Es wäre fatal, wenn wir nicht auch den Bio-Zweig vertreten würden.“ Jedoch sei besonders beim Thema Öffentlichkeitsarbeit nicht nur der Bauernverband, sondern auch jeder einzelne Landwirt selbst gefragt. „Wir wissen, was wir tun, wir werden gebraucht. Und wir werden diese Botschaft in die Gesellschaft tragen.“

von Dorte Arendt

erstellt am 21.Jun.2017 | 12:00 Uhr