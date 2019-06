Zirkus-Musical in Husum : Fusioses Spektakel in der Hermann-Tast-Schule

Schüler und Lehrer der Hermann-Tast-Schule präsentieren das Musical „Zirkus Furioso“.

von hn

23. Juni 2019, 16:46 Uhr

Husum | „Hereinspaziert“ heißt es am Dienstag, 25. Juni und Mittwoch, 26. Juni, jeweils ab 19 Uhr an der Tür zur Aula der Hermann-Tast-Schule. Auf die Bühne beziehungsweise in die Manege kommt an diesen Abenden das Musical „Zirkus Furioso“ von Peter Schindler. In Zusammenarbeit mit dem schuleigenen „Zirkus Miraculix“ unter Leitung von Sven Rohloff und Eike Hansen sowie der HTS-Combo unter Leitung von Ralf Kukowski sowie dem Unterstufen- und dem Mittelstufenchor, geleitet von Susanne Borchert, werden mehr als 90 Mitwirkende klangvolle, akrobatische Zirkusstimmung in die HTS-Aula bringen. Der Eintritt ist frei.