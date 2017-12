Gemeinsam Stärker? : Fusion geplant: Kirche will Kräfte bündeln

vergrößern 1 von 1 Foto: ax 1 von 1

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 02.Dez.2017 | 12:00 Uhr

Morgen ist ein bedeutender Tag für die rund 10.000 Mitglieder der Kirchengemeinden Christus, Frieden, Marien und Versöhnung sowie Schobüll: Nach den Gottesdiensten in ihren jeweiligen Kirchen, die um 9.30 Uhr beginnen, werden den Besuchern in parallel anberaumten Versammlungen Pläne zu einer Fusion aller fünf Gemeinden präsentiert.

Seit geraumer Zeit wird überlegt, ob es nicht viel effektiver sei, Aufgaben und Kräfte zu bündeln und klarere Strukturen zu schaffen. Überdies ist bereits in vielen Bereichen intensiv und kollegial kooperiert worden. In drei Workshops haben die ehrenamtlichen Kirchengemeinderäte die Fakten zum Ist-Zustand und das Für und Wider einer Fusion diskutiert. Die Ergebnisse werden in einer identischen Präsentation den Besuchern zeitgleich vorgetragen. Einen Einblick gewähren zwei Vorsitzende der Kirchengemeinderäte stellvertretend für die anderen Räte: Andreas Raabe (Friedenskirche) und Arndt Schultze (Versöhnungskirche).

Sie stellten klar, dass in den vergangenen acht Jahren zwar die Zahl der Gemeindeglieder um zehn Prozent gesunken sei, doch die Fusion diene nicht etwa dazu, Personal zu sparen. Das sei untereinander bereits so abgemacht. Oft seien es die kleinen Dinge, die Kraft und Zeit kosteten. Drei Beispiele: Zwei Pastoren teilen sich den Konfirmandenunterricht. Dann kauft ein Pastor die Bibeln, der andere organisiert die Freizeit – mühsam müssten bislang die Kosten danach miteinander verrechnet werden. Der Gemeindebrief gehe in unterschiedlichen Auflagen raus – auch das müsse penibel abgerechnet werden. Drittens seien die Kirchenbüros rechtlich und technisch nicht so einfach in der Lage, Daten ihrer Gemeindeglieder auszutauschen, beispielsweise bei einem einfachen Umzug innerhalb der Stadt – und überdies haben die Büros völlig verschiedene Öffnungszeiten.

So mancher würde gar nicht mehr erkennen, zu welcher Gemeinde er gehört. Aber das sei für die Gemeindeglieder auch gar nicht so bedeutend. Andreas Raabe: „Das ,Gottesdienst-Hopping‘ innerhalb Husums ist längst Praxis: Menschen suchen sich aus, wo sie was mit wem erleben möchten.“

Die Präsentation, die morgen in den Gemeindeversammlungen gezeigt wird, listet überdies Beispiele auf, wo die Kirchen längst kooperieren: etwa bei der Kirchenmusik, den Marktandachten, in der Altenbegegnungsstätte und der Pfadfinderarbeit, im Internet www.kirche-in-husum.de sowie im Auftritt bei Facebook.

Eine Gemeinde ist allerdings nicht dabei: Rödemis. Und der Vorsitzende des Gemeinderates erklärt auch warum: „Es gibt weder inhaltliche noch finanzielle Gründe für einen solchen Schritt“, sagt Henning Möller auf Anfrage. Außerdem sei die Identifikation gerade in dieser Gemeinde extrem groß. Aber da ist noch etwas: „Für mich ist Kirche immer auch Betrieb. Und da gehen wir schon einen sehr speziellen Weg, den wir nach eingehender Diskussion auch weiter verfolgen wollen.“ Die Eigenständigkeit in der Struktur zu bewahren, sei ein hohes Gut. „Das bedeute aber nicht, dass wir nicht für Kooperationen offen sind.“ Möller lacht und zitiert ein geflügeltes Wort: „Aber Röms blivt Röms.“