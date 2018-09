Bredstedt : Für Feuerwehr-Einsätze zahlen?

Bredstedt muss als Bedarfsempfänger eine Feuerwehr-Gebührensatzung vorweisen können. Zur Anwendung würde sie in nur sehr seltenen Fällen kommen.

von Stephan Bülck

06. September 2018, 16:16 Uhr

Über eine Feuerwehr-Gebührensatzung nachzudenken, beantragte in der jüngsten Stadtvertreter-Sitzung Harald Rossa, Fraktionsvorsitzender der Bredstedter SPD und 2. stellvertretender Bürgermeister. Das Amt Mittleres Nordfriesland solle, so der SPD-Antrag, damit beauftragt werden, für die Stadtvertretung einen entsprechenden Entwurf zur Beratung und Beschlussfassung – nach Möglichkeit noch in diesem Jahr – vorzulegen.

Von der Stadt habe er, so Rossa weiter, die Auskunft erhalten, dass es derzeit keine Satzung für gebührenpflichtigen Einsätze gebe. „Das ist ja schön“, sagte er. „Aber das Innenministerium in Kiel schreibt eine vor.“

Der Antrag sei nicht darauf gerichtet, der Stadt Bredstedt neue Einnahmen zu bescheren, teilte der Fraktionsvorsitzende auf Nachfrage mit. Sondern er sei ein Hinweis an die Stadtvertretung, sich mit dem Thema zu beschäftigen.

Und: Man wolle Schaden von der Stadt abwenden und verhindern, dass in Zukunft Fehlbedarfszuweisungen des Landes – wie unlängst vom Innenministerium schriftlich angedroht – pauschal gekürzt würden, erklärte er in der Sitzung zur Antragsbegründung. Der SPD-Kommunalpolitiker regte als Musterbeispiel die Feuerwehr-Gebührensatzung der Stadt Wyk an.

Diese regelt unter anderem die Aufgaben der Feuerwehr, wann Gebühren-Pficht und -Befreiung besteht, die Gebühren-Rechnung und die Gebühren-Sätze. So sieht die Wyker Satzung eine grundsätzliche Gebührenbefreiung für die Inanspruchnachme der Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen der Brandbekämpfung, bei der Befreiung von Menschen aus lebensbedrohlichen Lagen und/oder Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen, die durch Naturereignisse verursacht wurden, vor. Gebührenpflichtig sind hingegen unter anderem Einsätze, wenn vorsätzlich Gefahren und Schäden verursacht wurden, die Feuerwehr grundlos alarmiert wurde, bei Fehlalarmen einer Brandmeldeanlage, im Falle einer Gefährdungshaftung oder wenn Sonderlöschmittel bei Bränden in Gewerbe- und Industrieanlagen zum Einsatz kommen.

Bürgermeister Christian Schmidt (CDU) plädierte, wie sein 1. Stellvertreter Dr. Edgar Techow (WGB), in der Sitzung der Stadtvertretung für möglichst wenig Bürokratie in der Freiwilligen Feuerwehr. „Aber um Strafzahlungen zu vermeiden, sollten wir eine Satzung haben“, räumte er ein – und regte an, das Thema mit der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt und dem Finanzausschuss zu erörtern. Dr. Techow ergänzte, dass die durch eine Satzung zu erwartenden Einnahmen wohl „sehr, sehr gering“ ausfallen würden.

Einstimmig votierten die Stadtvertreter dafür, den Antrag zur Beratung in den Finanzausschuss zu verweisen. Harald Rossa: „Meine Traumsatzung: Es werden für Feuerwehreinsätze keine Gebühren erhoben.“