Am Freitag auf Nordstrand : Für Familien in Not: Benefizkonzert mit Horst & Hoof Band

Björn Schaller/NDR

Für die Stiftung „Familien in Not“ des Kirchenkreises Nordfriesland gibt es ein Benefizkonzert auf Nordstrand. Avatar_shz von hn

29. September 2019, 17:33 Uhr Nordstrand | Für die Stiftung „Familien in Not“ des Kirchenkreises Nordfriesland gibt es am Freitag, 4. Oktober, auf Nordstrand ein Benezfizkonzert der NDR 1 Welle Nord mit der „Horst & Hoof Band“. Oldies, Hits und Evergreens Die NDR-Moderatoren Horst Hoof und seine Kollegen Dennis Brandau und Jan Röschmann spielen Oldies, Hits und Evergreens für die gute Sache. Beginn ist um 19 Uhr in der Scheune auf Hof Meyer, Osterkoogstraße 71. Die Stiftung hilft Familien, die unverschuldet in eine wirtschaftliche Notlage geraten sind. Jürgen Jessen-Thiesen, Propst des Kirchenkreises, verfügt damit über die Möglichkeit, einmalig und unbürokratisch bis zu 500 Euro auszuzahlen. Beate Kneißler „Das Projekt Familien in Not wurde bereits 1995 vom damaligen Propst Manfred Kamper und mir gegründet“, so Rainer Bruns von den NF-Oldie-Stars, der das Konzert initiiert und organisiert hat. 115.000 Euro für den guten Zweck Rainer Bruns: „In den vergangenen 24 Jahren wurden regelmäßig Erlöse der Hallenfußballturniere des NF-Oldie-Star-Teams mit großem Erfolg für diesen guten Zweck eingesetzt. Bisher hat die Mannschaft mehr als 115.000 Euro zusammengekickt und an gemeinnützige Zwecke verteilt.“ Der Eintritt ist frei, aber gebeten wird um eine Spende für „Familien in Not“ – siehe auch hier. Für Verpflegung wird gesorgt. Einlass ist bereits ab 17 Uhr. zur Startseite

