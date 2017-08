Bundeskanzlerin in St. Peter-Ording : Für die Sicherheit von Angela Merkel ist gesorgt

vergrößern 1 von 1 Foto: Montage: Martin Jahr 1 von 1

Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag, 21. August, zu einem Wahlkampfauftritt nach St. Peter-Ording kommt, ist im Hintergrund bereits einiges für ihre Sicherheit getan worden. Doch muss sich niemand auf gewaltige Straßensperren im Badeort einstellen. Lediglich die Buhne vor der Seebrücke in St. Peter- Bad, auf der sie ab 17 Uhr auftreten wird, soll gesperrt werden. Es wird dort Einlasskontrollen geben, wie der Kreis Nordfriesland auf Anfrage erklärte. Da es sich um eine Kundgebung unter freiem Himmel handelt, ist er für die Umsetzung der behördlichen Auflagen verantwortlich.

Alle Beteiligten haben schon etwas Übung mit dem Besuch der Bundeskanzlerin. Denn bereits im Wahlkampf 2013 war sie in St. Peter-Ording zu Gast gewesen. Und Angela Merkel soll sich für ihren einzigen Auftritt an der schleswig-holsteinischen Westküste ausdrücklich wieder St. Peter-Ording gewünscht haben. Sie kann sich hier sicher sein, dass sie viele Bürger auch aus anderen Bundesländern erreicht. Denn noch sind in vielen Regionen Deutschlands Sommerferien, und der beliebte Badeort ist rappelvoll. „Nur wegen uns Eiderstedtern wird sie wohl nicht kommen“, heißt es hinter vorgehaltener Hand.

Wenn sie nun am Montagnachmittag in St. Peter-Ording per Hubschrauber der Bundespolizei einschwebt, wird auf dem Flugplatz, etwas abseits mitten in der Feldmark gelegen, unter anderem auch die Feuerwehr zur Begrüßung bereitstehen. „Für den Fall der Fälle werden wir mit einem Löschzug und zwei anderen Einsatzfahrzeugen vor Ort sein“, sagt Wehrführer Norbert Bies.

Im Vorfeld war die Feuerwehr ebenso mit in die Sicherheitsgespräche einbezogen, wie die Polizei, der Rettungsdienst und auch das Eiderstedter Ordnungsamt, das allerdings wenig Arbeit mit der Bundeskanzlerin hat. „Wir sind da mehr als beratendes Gremium beteiligt“, sagt dessen Leiter Jochen Guhlke. „Bei den Sportevents am Strand, wie früher beim Kitesurf Worldcup, sind wir deutlich mehr gefordert.“ Federführend seien die Sicherheitsberater der Bundeskanzlerin. Von zugeschweißten Gullideckel und ähnlichem weiß Guhlke jedenfalls nichts.

Auch von der zuständigen Polizeidirektion Flensburg ist wenig zu Einzelheiten zu erfahren. „Üblicherweise sind wir beim Besuch der Bundeskanzlerin mit mehr Beamten im Einsatz, als bei einer herkömmlichen Veranstaltung“, teilt Pressesprecher Christian Kartheus mit. Zur genauen Anzahl dürfe er nichts sagen. Der normale Dienst in den Eiderstedter Polizeistationen werde jedenfalls nicht eingeschränkt sein. Vielmehr werden Kräfte von anderen Dienststellen der zuständigen Polizeidirektion Flensburg nach St. Peter-Ording kommen. Vor Ort werden sie den Verkehr regeln, wenn es sein muss, gegebenenfalls den Ordnern der CDU zur Seite stehen und auf alles ein wachsames Auge haben. Rund um den Veranstaltungsort werde es zu keinen größeren Einschränkungen oder Beeinträchtigungen für die Bewohner und Touristen kommen, St. Peter-Ording werde frei zugänglich bleiben, so Kartheus.

Die CDU-Bundesgeschäftsstelle als Veranstalterin muss mehrere Auflagen erfüllen, wie der Kreis Nordfriesland auf Anfrage erklärt. So muss pro 50 Teilnehmer jeweils ein Ordner eingesetzt werden, eine Erste-Hilfe-Versorgung ist sicherzustellen, die Lautsprecheranlage darf 60 dB nicht überschreiten, und auch der Müll muss ordentlich entsorgt werden.

Der Kreis hatte im Vorfeld Kontakt mit dem Amt Eiderstedt, dem Rettungsdienst NF, der Verkehrsaufsicht des Kreises und dem Polizeirevier Husum aufgenommen. Zusätzlich fand am 18. Juli in St. Peter-Ording auf Einladung der CDU-Bundesgeschäftsstelle eine vorbereitende Sitzung statt, an der neben den bereits genannten Stellen das Bundes- und das Landeskriminalamt, die Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording, die örtliche Polizeistation und weitere Behörden teilnahmen.

Wenn alles, wie erhofft, reibungslos abläuft, wird Angela Merkel nach dem Ende der einstündigen Kundgebung auf dem Flugplatz wieder in den Hubschrauber steigen und über die Nordsee in Richtung Cloppenburg in Niedersachsen davon schweben, wo ihr zweiter Wahlkampfauftritt des Tages schon um 19.30 Uhr beginnt.

von Ilse Buchwald

erstellt am 19.Aug.2017 | 15:00 Uhr