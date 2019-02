Tönning : „Für die Gemeinde an einem Strang ziehen“

In einem Fest-Gottesdienst ist Tönnings neuer Pastor Alexander Böhm in sein Amt eingeführt worden.

von Udo Rahn

17. Februar 2019, 18:02 Uhr

Nicht nur ein sonniger Frühlingstag ließ Tönning erstrahlen. Es war auch ein guter Tag für die Kirchengemeinde. Nach sechs Monaten Vakanzzeit führte Propst Jürgen Jessen-Thiesen den neuen Seelsorger Alexander Böhm feierlich in sein Amt ein. Das wollten sich viele Tönninger nicht entgehen lassen: Die St.-Laurentius-Kirche war bis auf den letzten Platz besetzt. Musikalisch gestaltet wurde der Festgottesdienst von Kirchenmusiker Christian Hoffmann und der Kantorei.

Erleichterung und Freude war bei allen Gemeindegliedern zu spüren, dass die Pfarrstelle nach der Pensionierung von Pastorin Gisela Mester-Römmer im August relativ schnell wieder besetzt werden konnte. Besonders galt das auch für die Mitglieder des Kirchenvorstandes mit dem stellvertretenden Vorsitzenden, Roland Ehlers, nicht zuletzt Pastor Manfred Rosenau, auf dessen Schultern zwischenzeitlich die Verantwortung für das Gemeindeleben mehr als sonst lag. Dafür dankte der Propst allen ehren- und hauptamtlichen Kräften. „Ich wünsche Ihnen Tage und Stunden der Erfüllung in ihrer neuen Gemeinde und ein immer fröhliches Gemüt. Sie lieben es, mit Menschen zusammenzuarbeiten und kreativ zu sein“, sagte der Propst bei der Einsegnungshandlung. Eine erste 75-Prozent-Pfarrstelle in Bordesholm und eine Viertel-Stelle in umliegenden Gemeinden (wir berichteten) seit Februar 2013 habe auch schon einiges an Erfahrung mit sich gebracht. Ein großes Augenmerk habe seine Vorgängerin, Gisela Mester-Römmer, immer auf das gesellschaftliche Leben in der Stadt und den Dörfern gehabt. Das gelte es, zu pflegen, so der Propst.

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das hat einmal der Dichter Hermann Hesse gesagt. Ich freue mich darauf“, bekannte der neue Seelsorger in seiner Predigt. Am besten gehe das mit starken Partnern, so wie in der Kirchengemeinde, in der er gern mit vielen Kräften gemeinsam an einem Strang ziehen wolle.

Viele Gemeindeglieder und Gäste aus Politik, Wirtschaft und Vereinen sowie Amtskollegen aus den Kirchengemeinden der Halbinsel nutzten die Gelegenheit, den Neuen kennenzulernen. Willkommensgrüße überbrachten unter anderem Bürgervorsteher Jan Diekmann.