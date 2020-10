Schwertransport durch Langenhorn : Fünf Windkraftanlagen für Dagebüll

Für den Transport von Harrislee über Niebüll, Langenhorn und Schlüttsiel werden drei Kreisverkehre übergangsweise umgebaut.

von Stephan Bülck

06. Oktober 2020, 17:10 Uhr

Langenhorn | Zunächst einmal vorweg: Der Kreisel im Langenhorner Ortsteil Mönkebüll – am Montag zur Hälfte abgetragen – wird bald wieder so aussehen, wie man ihn kennt. Die Erdarbeiten sind eine Vorbereitung auf Schwerlasttransporte, die, beginnend ab der kommenden Woche, auch Mönkebüll passieren werden. Geladen haben die Spezialfahrzeuge dann Teile für Windkraftanlagen.

Fünf Anlagen V136

„Dabei handelt es sich um insgesamt fünf Anlagen des Modells Vestas V 136 für den Dagebüller Windpark“, teilt René Zinke unserer Zeitung mit. Er ist Projektleiter für die Maßnahme in Nordfriesland und arbeitet für die Firma SLT Schwerlasttransportservice Matthias Pusch mit Sitz in Kühlungsborn.

Alles in einer Hand

Das Unternehmen mit 100 bis 120 Beschäftigten in allen Bereichen kümmert sich neben Streckenerkundungen und -Prüfungen auch um alle notwendigen Genehmigungen, den Streckenaus- und Rückbau sowie die Transportbegleitung. So auch für die Maßnahme in Nordfriesland. „Wir decken alles ab, was mit Schwerlasttransporten zu tun hat“, so Zinke.

Anfahrtswege

Ausführlich erklärt der Projektleiter die Pläne: In der Nacht vom 14. auf den 15. Oktober (gearbeitet wird immer von 22 bis 6 Uhr) geht es los. Abgeschlossen werden die Transporte in der 48. Kalenderwoche. Während die Turmköpfe aus dem Süden über Bredstedt nach Dagebüll geliefert werden, kommen die übrigen Komponenten und die Blätter – jedes von ihnen hat eine Länge von etwa 67 Metern – aus Richtung Norden.

Streckenverlauf

Wir suchen für die Transporte immer die optimalste Streckenführung. René Zinke, Projektleiter Fa. Pusch

Welche Strecke genutzt wird, das ist auch abhängig von den Abmessungen der Trailer und der Zugmaschinen. Die für Dagebüll eingesetzten Fahrzeuge sind 75,25 Meter lang – und damit wird es für die häufig genutzte aber mit engen Kurven versehene Landesstraße 13 zu eng. „Wir suchen immer die optimalste Streckenführung“, sagt René Zinke. Und diese führt in diesem Fall zunächst von Flensburg/Harrislee nach Westen über die B 199 bis zur B 5. Ursprünglich sei der Transport über Süderlügum geplant gewesen. „Aber hier ist uns die Baustelle in Braderup in die Quere gekommen“, so der Projektleiter.

Von Langenhorn über Bordelum nach Schlüttsiel

Stephan Bülck

Weiter geht es über Niebüll. Auch hier wird der Kreisverkehr im Verlauf der B 5 teilweise abgetragen. Anschließend geht es nach Langenhorn und weiter in Richtung Süden. Von hier aus weiter über Bordelum, Sterdebüller Alter Deich und Langenhorn Alter Deich durch Ockholm nach Schlüttsiel. Hier, direkt am Fährhaus, muss dann der dritte Kreisel passiert werden. Er wird zuvor zu etwa einem Drittel abgetragen, um die Durchfahrt der Transport-Fahrzeuge zu ermöglichen.

Nicht ohne Begleitung

„Begleitet werden die Transporte durch die Polizei sowie zwei Werkstattwagen der Firma Pusch“, berichtet René Zinke weiter. Einer fährt voraus, ein zweiter folgt am Schluss. An Bord befinden sich die Teams Technischer Service. Die Fachleute kümmern sich darum, dass beispielsweise Verkehrszeichen und Ähnliches abgebaut werden und nach der Durchfahrt gleich wieder an Ort und Stelle zurückgelangen.

Dann steht dem Aufbau der fünf Windkraftanlagen, jede hat eine Nabenhöhe von 112 Metern, in Dagebüll nichts mehr im Wege.

Viele Genehmigungen nötig

Eine derart aufwendiges Projekt bedarf einer genauen Vorplanung. Eine Reihe von Absprachen und Genehmigungen waren nötig, so der Projektleiter. „Wir haben jeweils eine lange Liste mit Verkehrsbehörden, mit denen wir Kontakt aufnehmen.“ Dazu zählen auch die Straßenmeistereien. Wie in Langenhorn, so kommen beispielsweise beim Umbau der Kreisverkehre Baustellenampeln zum Einsatz. Hierfür und für andere Maßnahmen sind verkehrsrechtliche Anordnungen nötig.

Informationskette

Straßenmeistereien beziehungsweise Landesbetrieb informieren anschließend die beteiligten Ämter, die gegebenenfalls die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden benachrichtigen. Hin und wieder müsse auch Privatrechtliches geklärt werden, beispielsweise dann, wenn Privatgrundstücke mit genutzt werden, so René Zinke. „Das ist hier allerdings nicht der Fall.“ Da in Schlüttsiel der Parkplatz mitgenutzt wird und dieser der Gemeinde Ockholm gehört, habe es hier Absprachen gegeben.

Um die Fahrgenehmigungen kümmert sich der Spediteur, der auch die Fahrzeuge und Trailer stellt.

Kreiselrückbau

Wenn Ende November die Transporte abgeschlossen sind, werden alle drei genannten Kreisel wieder in ihren Ursprungszustand zurückversetzt.

Die Dimensionen waren mir bisher so noch nicht klar. Olde Oldsen, Bürgermeister in Langenhorn

Langenhorns Bürgermeister Olde Oldsen hat inzwischen ebenfalls Kontakt mit der ausführenden Firma. Beide Seiten stimmen sich beim Rückbau der Kreisverkehr-Grünfläche in Mönkebüll ab. „Die Dimensionen waren mir bisher so noch nicht klar“, staunt Oldsen über die Logistik des aktuellen Projektes.