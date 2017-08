Musik in Langenhorn : Fünf Tage zwischen Tuba und Trompete

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Unüberhörbar dringt der bekannte Soundtrack „Main Title“ aus der legendären Filmreihe „Star Wars“ aus den geöffneten Fenstern der Langenhorner Grundschule. Mitten in den Ferien liegt fünf Tage lang Musik in der Luft. Mehr als 120 Bläserinnen und Bläser im Alter zwischen zehn und 80 Jahren sind aus ganz Deutschland, Österreich und Belgien angereist, um zu üben, was das Zeug hält, – beim 15. Workshop in Folge mit den Mitgliedern des weltbekannten Münchener Quintetts Harmonic Brass. Musiklehrer Ernst-August Autzen hat diese besondere Veranstaltung wieder möglich gemacht. Ehefrau Susanne unterstützt ihn mit einem achtköpfigen Team – bestehend aus Tanja Paulsen, Ute Petersen, Anja Albertsen, Bianca Schlieker, Margrit Kakuschke, Irma Petersen, Eike Jacobsen, – und weiteren Freiwilligen nach Kräften. „Was mich am meisten freut, ist die Tatsache, dass alles reibungslos läuft. Viele Langenhorner unterstützen uns und auch das fleißige Helferteam, das von Anfang an dabei ist“, schwärmt er. Täglich brächten beispielsweise Dorfbewohnerinnen frischen Kuchen vorbei. Das Mittagessen liefere die Mannschaft vom Gasthof „Herrngabe“ in Struckum.

Fünf Tage steht die Musik im Mittelpunkt. Hans Zellner (49, Trompete), Manfred Häberlein (50, Tuba), Thomas Lux (39, Posaune), Elisabeth Fessler (28, Trompete) und Andreas Binder (48, Trompete) geben ihr Fachwissen weiter. In mehreren Übungsgruppen ziehen sie sich in die Klassenzimmer zurück und proben ein buntes Musikprogramm, von der Klassik bis zur Moderne, das in zwei Abschlusskonzerten vorgestellt werden soll. „Star Wars und Star Treck stehen im Mittelpunkt. Acht Stücke habe ich ausgewählt, weil sie besonders herausfordernd sind. Das wollen die Teilnehmer am liebsten, so dass auch jeder neue Impulse mit nach Hause nimmt“, sagt Zellner, der auch sämtliche Arrangements geschrieben hat. Zusätzlich haben sich die Experten weitere Unterstützung dazugeholt. Philippe Wendling, Lehrer an den Musikhochschulen Paris und Strassburg, unterrichtet Euphonium, eine Art kleiner Tuba. Musikpädagogin Andrea Maak beschäftigt sich mit den Anfängern. Mit in der Runde ist der elfjährige Jannis Schult aus Brüssel. „Ich bekomme seit zwei Jahren Trompetenunterricht. Nun möchte ich gern Neues lernen“, so seine Motivation. Auch Julia Lind (10) verfolgt dasselbe Ziel. „Ja, ich bin stolz auf die Kids. Sie können sich 100-prozentig konzentrieren und machen gute Fortschritte“, so die Referentin.

In einem Raum in der unteren Etage hat Manfred Häberlein alle Tuba-Spieler um sich geschart sowie einige Trompeter. „Wir machen jetzt bei Takt 13 weiter“, bittet er die Akteure. Dabei kommt Jannis Schult zum Einsatz. Ausstaffiert mit Hut und Spielzeugpistole hat er im entscheidenden Moment einen „Schuss“ auszulösen, den der Schlagzeuger im Hintergrund simuliert. „Ja, wir bauen auch Spaß-Nummern ein. Das muss sein“, so Häberlein.

„Ich habe auch nach 15 Jahren immer noch Bock auf den Workshop“, sagt sein Kollege Andreas Binder. Es sei in der ganzen Zeit eine tolle Gemeinschaft entstanden. Viele vernetzen sich miteinander und wenn er die Teilnehmer, die alljährlich mitmachten so beobachte, stelle er fest, dass jeder Einzelne musikalische Fortschritte gemacht habe. Diejenigen die dazukämen, werden völlig selbstverständlich mit integriert. Einer von ihnen ist der 48-jährige Werner Klützer aus Krummennaab in der Oberpfalz. „Ich bin das erste Mal dabei, aber nicht das letzte Mal“, sagt er. In seinem Heimatort leitet er den Posaunenchor der Kirchengemeinde. „Es ist genial, wie man hier inspiriert wird.“ Der Österreicher Daniel Walch aus Klagenfurt ist zum siebten Mal dabei. „Es macht einfach Spaß in der Gemeinschaft zu musizieren. Musik ist für mich Ausgleich zum Beruf als Kaufmann. Aber ich liebe dabei auch die Herausforderung“, berichtet er.

Am 5. August findet das Abschlusskonzert ab 19 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche in Langenhorn statt. Restkarten sind an der Abendkasse, im Edeka-Markt Langenhorn oder telefonisch unter 0172/7185431 erhältlich. Am 6. August spielt die Gruppe im Gottesdienst ab 10 Uhr in der Langenhorner Kirche.