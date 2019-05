Zeugen gesucht : Fünf Pkw-Einbrüche in Bredstedt

Drei versuchte und zwei vollzogene Auto-Aufbrüche in der Nacht zum Sonntag lautet die Bilanz der Polizei. Sie sucht nun nach Zeugen.

von hn

13. Mai 2019, 10:35 Uhr

Bredstedt | Die Polizei geht in Bredstedt fünf Pkw-Einbrüchen, davon drei versuchten, nach. In der Nacht zum Montag (13.) hatten Unbekannte in der Wiesenstraße sowie zwei Mal in der Theodor-Storm-Straße versucht, Autos aufzubrechen, blieben aber erfolglos. In der Westerstraße sowie am Markt schlugen sie nach Polizeiangaben an zwei Fahrzeugen jeweils eine Seitenscheibe ein. Über die Höhe der verursachten Schäden sowie genauere Angaben zum Diebesgut können die Beamten derzeit noch keine Angaben machen.

Die Kripo Niebüll hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun alle möglichen Zeugen und Hinweisgeber, sich unter Telefon 04661/40110 zu melden.