Feiern in Husum : Fünf Mal Party im Sturm & Drang

Friederike Reußner

17.Nov.2017

Nachdem in Husum in diesem Jahr zunächst im Frühjahr das Sturm & Drang dicht machte und anschließend die Nachtschicht ihre Türen schloss, gibt es für tanzfreudige Nachtmenschen keinen Club mehr in der Storm-Stadt. Um zumindest im Dezember wieder ein paar Party-Möglichkeiten anbieten zu können, werden Andre Cardell und Alex Müller das Sturm & Drang kurzzeitig wiederbeleben. Auf fünf Veranstaltungen kann noch einmal im Club gefeiert werden: Die Dezember-Sause startet am Sonnabend, 2. Dezember, ab 22 Uhr mit der Dornbusch-Revival-Party. Am Sonnabend, 16. Dezember, heißt es ab 23 Uhr zwölf Jahre Disco de Luxe – dann kommen Elektro-Fans auf ihre Kosten. Heilig Abend wird im Sturm & Drang ab Mitternacht Alternative Rock gespielt, am ersten Weihnachtsfeiertag gibt’s zur bewährten X-Mas-Sause Elektro und am 26. Dezember startet um 23 Uhr die Motto-Party „Luden und leichte Mädchen“. Danach war’s das erstmal wieder mit dem Sturm & Drang – zumindest haben Cardell und Müller zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Pläne für die Räumlichkeiten: „Wir sind jetzt einfach sehr dankbar, dass es Herr Häuber vom Theodor-Storm-Hotel möglich macht, dass wir im Dezember etwas anbieten können. Schließlich ist das die Zeit, wenn die ehemaligen Husumer wieder nach Hause kommen“, sagt Cardell.

Husums Discoleben lebt also langfristig nicht wieder auf – und dass es das in der Form einer klassischen Disco jemals wieder tut, wagen Müller und Cardell zu bezweifeln. „Das ist vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß.“ Stattdessen seien sie weiter auf der Suche nach einer Location, in der sie in loser Folge Veranstaltungen auf die Beine stellen können. Fündig geworden sind sie bisher nicht: „Es soll ja mehr sein als irgendeine Lagerhalle, in die man einen Tresen rein stellt – das muss schon cool sein“, findet Cardell.

Für 2018 sind auf jeden Fall schon mal Beach-Partys im Schobüller Freibad in Planung – und auch über eine zweite Auflage des Foodtruck-Festivals anlässlich der Hafentage werde mit der Messe derzeit verhandelt.