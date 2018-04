Ausstellung im Center für Nordische Kunst : Fünf Künstler und die Kräfte der Natur

In der neuen Ausstellung im Mikkelberg-Center für Nordische Kunst in Hattstedt geht es in mehr als 50 Arbeiten um die Kräfte der Natur.

von shz.de

10. April 2018, 10:00 Uhr

Noch bis zum 3. Juni sind im Mikkelberg-Center für Nordische Kunst in Hattstedt unter dem Titel „Kräfte der Natur in der Kunst“ mehr als 50 Werke von fünf Künstlern zu sehen. Mit dabei sind auch die Glaskünstlerin Anna Linda Frischlein und Olga Stra, die ihre Arbeiten aus Stoffresten kreiert hat. In einem Katalog zur Ausstellung heißt es: „Die vielen unterschiedlichen interessanten Verfahren – die Wahl des Materials, die Farbhaltung, der Stil – bewirken nicht nur, dass wir sehen, sondern sehr erbaulich, dass wir doppelt sehen, nämlich die Sichtweisen und das Gesehene.“

Öffnungszeiten: von Freitag bis Sonntag, jeweils von 13 bis 17 Uhr – und nach Absprache.