SV Blau-Weiß Löwenstedt : FSJ-ler gesucht

Betreuung von Nachwuchskickern und Schülern: SV Blau-Weiß Löwenstedt sucht einen neuen FSJ-ler.

von Silke Schlüter

25. Februar 2019, 15:29 Uhr

Als Betreuer der FSJ-Stelle im SV Blau-Weiß Löwenstedt hat Gerd Carstensen im Ruhestand eine tolle neue Aufgabe für sich gefunden: Der ehemalige Verwaltungsbeamte sucht nach einem „jungen, dynamischen Mitarbeiter“, der ab August oder September hier in der Region ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren möchte. Im sportlichen Bereich, versteht sich, und das sowohl innerhalb des Sportvereins als auch im Schulsport. Da er früher selbst aktiv gekickt hat und ein großer Befürworter des Jugendfußballs ist, war es für den Haselunder Ehrensache, die Löwenstedter bei der Suche nach einem geeigneten Kandidaten zu unterstützen.

Die Bewerber können sowohl männlich als auch weiblich sein. Sie sollten 18 bis 26 Jahre alt sein, Sport- beziehungsweise Fußball-Erfahrung mitbringen, über einen Führerschein und ein Auto verfügen und Lust haben, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Dank der vorherigen FSJ-ler Aaron Pletsch und Jannik Kobert verfügt der Sportverein über umfangreiche Erfahrungen in diesem Bereich. Erfahrungen, die dem künftigen Stelleninhaber zu Gute kommen werden, denn: „Ich bleibe vor Ort und bin mit Rat und Tat zur Stelle, sollte der oder die Neue in der Anfangszeit noch Hilfe brauchen“, verspricht der bisherige Stelleninhaber Jannik Kobert. Der Olderuper ist im TSV Hattstedt groß geworden, spielt inzwischen aber mit Begeisterung in Löwenstedt Fußball.

Er selbst hat im Freiwilligen Sozialen Jahr so viel gelernt, was seinen Plan, auf Lehramt zu studieren, zusätzlich gestärkt hat: „Die Zeit war eine super Vorbereitung auf meine künftige Tätigkeit als Pädagoge“, sagt Jannik und beschreibt die vielfältigen Aufgaben, die ein Jahr lang in seinen Händen lagen, so: „Montags bis freitags war ich von 7.30 Uhr bis 13 Uhr, manchmal auch bis 15 Uhr, an der Schule in Viöl unterstützend im Sportunterricht tätig. In den Pausen habe ich mit den Kindern Fußball gespielt. Nachmittags trainierte ich im Auftrag des Sportverein die Jugendteams in Haselund und Löwenstedt und hatte danach meist noch die Zeit für mein eigenes Training.“

Dass der Fußball in seiner täglichen Arbeit eine wichtige Rolle spielen sollte, gefiel Jannik an diesem Job von Anfang an. Er betreute nicht nur die Nachwuchskicker im Training und begleitete sie zu Wettkämpfen, er organisierte auch Jugend-Fußballcamps, den „Sporthaus-Husum-Cup“ und Ausflüge. Zudem war er maßgeblich an der Erstellung der Vereinszeitschrift „Blau-Weiß-Kurier“ und an der Pflege des Internetauftritts beteiligt.

Im Gegenzug ermöglichte ihm der Verein einige wichtige Qualifikationen, wie etwa den Erwerb der Fußball-Trainer-B-Lizenz und Seminare in unterschiedlichen Bereichen. Über die Sportjugend Schleswig-Holstein bekam er ein monatliches Taschengeld in Höhe von 300 Euro, vom Verein eine Kilometergeld-Erstattung und eine kleine Aufwandsentschädigung. Dabei war er durchgehend sozial-, haftpflicht- und unfallversichert. „Das Arbeitszeugnis, das ich zum Abschluss bekommen habe, macht sich gut im Lebenslauf“, freut er sich mit Blick auf spätere Bewerbungen.

„Ich habe vor allem gelernt, pünktlich, zuverlässig und kommunikativ zu sein, mich selbst zu organisieren und Verantwortung zu übernehmen“, zieht Jannik Kobert ein durchweg positives Fazit. Mit der B-Lizenz bekam er zudem eine ganz neue Sichtweise auf den Fußball – auf das Spiel ebenso wie auf den Spieler selbst: „Fußball ist mehr als rennen“, sagt er. „Ich hätte nie gedacht, dass die Arbeit als Trainer so komplex ist, dass sie physisch wie psychisch so intensiv und anstrengend sein kann. Mir ist klar geworden, dass man dafür vor allem fit im Kopf sein muss.“

Wer Interesse hat, nach den Sommerferien in seine Fußstapfen zu treten, kann sich bei ihm unter der Rufnummer 0176/53096578 melden oder die Bewerbung samt persönlichem und sportlichem Lebenslauf bis zum 30. April an den FSJ-Betreuer schicken. Seine Adresse lautet: SV Blau-Weiß Löwenstedt von 1964 e.V., Gerd Carstensen, Schulstraße 16, 25855 Haselund, Email: info@sv-bw-loewenstedt.de, Telefon 04843/1840.