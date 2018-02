von Friederike Reußner

04. Februar 2018, 17:18 Uhr

Ein Frühstück nur für Väter mit ihren Kindern findet in der Familienbildungsstätte Husum am Sonnabend, 10. Februar, ab 9.30 Uhr statt. In entspannter Atmosphäre treffen sich Väter mit ihren Kleinkindern. Das Frühstück findet immer am zweiten Sonnabend im Monat statt (außer in den Schulferien). Infos auch unter Telefon 04841/2153.