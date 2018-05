Schobüll : Frühjahrsputz im Freibad

Saisonstart im Mai: Die Vorbereitungen für die Eröffnung laufen in Schobüll auf Hochtouren.

von hn

02. Mai 2018, 11:00 Uhr

Im Schobüller Freibad laufen die Vorbereitungen für den Saisonstart auf Hochtouren. So bald wie möglich soll im Mai das Bad seine Tore öffnen – gutes Wetter vorausgesetzt.

Seit Anfang April herrscht daher reges Treiben: Bäume und Sträucher wurden zurückgeschnitten, der Rasen ist erstmals gemäht, auch die Bänke werden montiert und das Volleyball-Netz kommt an seinen Platz. Und Michael Mertsch, stellvertretender Leiter der beiden Bäder der Stadtwerke Husum, kündigt an: „Für das leibliche Wohl wird in der kommenden Saison bestens gesorgt werden. Wir eröffnen den Kiosk wieder.“ Eis, Getränke und Freibadklassiker wie Currywurst werden angeboten. Den Betrieb übernehmen die Stadtwerke selbst.

„Wir lassen jetzt noch das Wasser ab und reinigen das Schwimmbecken gründlich mit dem Hochdruckreiniger“, erklärt Michael Mertsch. Über den Winter verblieb das Wasser der alten Saison im Becken, um das Material zu schonen. Ist alles sauber, werden sechs Millionen Liter frisches Wasser eingelassen. „Das sind etwa 40.000 Badewannenfüllungen“, rechnet der stellvertretende Badleiter vor. Insge-samt rund 8000 Euro investieren die Stadtwerke, um das Bad für die Saison fit zu machen. Der Löwenanteil entfällt auf die Technik: Mithilfe eines neuen Betriebsmittelschranks können die Mitarbeiter die Wasserqualität noch kontinuierlicher steuern.

Geöffnet hat das Schobüller Freibad ab Mai wieder täglich von 12 bis 18 Uhr. Bei Dauerregen oder Tageshöchsttemperaturen unter 15 Grad Celsius bleibt das Freibad geschlossen. Die Saison 2018 dauert je nach Wetterlage bis Mitte September. Vormerken können sich Freibadfans schon den 1. September: Dann laden die Stadtwerke Husum erneut zur Beach-Party.