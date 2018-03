Tönning : Frischzellenkur für Peermarkt

Stadt und Tourist-Info arbeiten an einem neuen Konzept für das Tönninger Traditionsfest. Der Pferdehandel soll aber im Mittelpunkt bleiben.

von shz.de

23. März 2018, 12:00 Uhr

Der Pferdehandel soll nach wie vor im Mittelpunkt stehen beim traditionellen Tönninger Peermarkt. Auch der Termin bleibt der alte, nämlich der dritte Sonntag im August, in diesem Jahr also der 19. August. Doch Stadt und Tourist-Info suchen nach neuen Ideen. „Das neue Konzept ist noch nicht in Stein gemeißelt“, sagte Tourismus-Direktor Torsten Kreß in der Sitzung des städtischen Fachausschusses. Federführend arbeiten die neue Mitarbeiterin der Stadt, Nina Rüster, sowie das neue Team-Mitglied der Tourist-Info, Sebastian Müller, an dem Programm. Schon länger, so Kreß, habe die Veranstaltung auf dem Prüfstand gestanden. Grundsätzlich müsse mehr Pep hinein. So solle neu dekoriert werden. Beispielsweise werden bunte Strandflaggen an den Eingängen aufgestellt. Auch Heuballen werden als Sitzmöglichkeiten überall im Schlosspark drapiert. Auf der neuen klappbaren Bühne mit einer LED-Leinwand wird es Programm geben. Hier könnte auch eine Kamera befestigt werden, um interaktiv mit dem Publikum zu agieren. Veranstaltungs- und Fernsehmoderator Stefan Wolter aus Itzehoe wird zum Einsatz kommen. Der Tönninger Shanty-Chor „Die Eiderenten“ wird nicht fehlen. Für die junge Generation ist der Sänger und Komponist Ole Maibach aus Hamburg dabei. Mitglieder der Tanzschule Bender aus Viöl präsentieren moderne Tänze. Zudem gibt es ein Kinderprogramm mit vielen Aktionen und einem Zauberer. Weitere Höhepunkte sind in Arbeit. „Ich denke da an regionale Beiträge, wie Trachten- oder Line-Dancer oder oder oder“, so Müller. Er würde sich wünschen, dass er zehn neue Zelte, vielleicht in Pagoden-Form, anschaffen könnte, damit so eine neue Einheit entsteht. Die alten Hütten hätten definitiv ausgedient. „Meine Idee war außerdem, ein richtig gutes Feuerwerk mit weiterem Rahmenprogramm für Sonnabendabend auf die Beine zu stellen. Doch das wünschen die Schausteller des parallel laufenden Jahrmarktes aus Konkurrenzgründen nicht“, so Müller weiter. Das Feuerwerk sei aber in den vergangenen Jahren sehr abgespeckt von den Schaustellern durchgeführt worden oder ausgefallen. Wenn, dann müsste ein gutes Höhenspektakel her, und das koste mindestens um die 5000 Euro.

„Ein Feuerwerk am Abend vor dem Peermarkt würde sehr viele Gäste nach Tönning ziehen, die auch das ganze Wochenende bleiben würden“, so Ausschuss-Mitglied Mery Ebsen (AWT). „Für die Schausteller wäre es doch eine Win-Win-Situation. Viele Gäste würden vorher oder nachher sicher über den Jahrmarkt gehen.“ Die großen Feuerwerke der vergangenen Jahre am Torfhafen hätten das bewiesen. Der damalige Fremdenverkehrsverein habe sie irgendwann aus Kostengründen, aber auch wegen Pöbeleien und sogar Drohungen gegenüber den ehrenamtlichen Kassierern, gestrichen.

Versucht werden soll, so ergänzte Rüster, mehr Pferdehändler in die Eiderstadt zu locken. Voltigier-Vorführungen oder Kutschfahrten sind angedacht. Was fester Bestandteil bleiben soll, sei das Ringreiten der beiden Tönninger Vereine.