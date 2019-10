Polizei sucht Zeugen : Friedrichstadt: Einbrecher unterwegs

Unbekannte haben in ein Vereinsheim am Großen Garten eingebrochen und Fernseher, Laptop und Alkohol gestohlen.

16. Oktober 2019, 14:11 Uhr

Friedrichstadt | Was sie genau gesucht haben, ist unklar, und auch wie sie in das Gebäude gelangten: In Friedrichstadt sind Diebe unterwegs. Sie brachen zwischen Montagmorgen (14.) und Mittwochmorgen in ein Vereinsheim in der Straße „Großer Garten“ ein. Das teilt die Polizeidirektion Flensburg mit.

Die unbekannten Täter drangen auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude ein und entwendeten einen Fernseher, einen Laptop und Alkohol. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Husum unter der Telefonnummer 04841/8300 in Verbindung zu setzen.

