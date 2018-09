Polizei sucht Zeugen : Friedrichstadt: Einbrecher unterwegs

In der Tönninger Straße in Friedrichstadt erbeuteten Unbekannte Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro.

von hn

11. September 2018, 14:21 Uhr

Zwischen Sonnabend (8.), 12 Uhr, und Sonntag (9.), 10 Uhr, wurden in der Tönninger Straße in Friedrichstadt zwei Einbrüche verübt. In einem Fall wurde die Tür zu einer Lagerhalle aufgehebelt. Die Täter entwendeten dabei hochwertiges Maschinenzubehör, Elektro- und Spezialwerkzeug (unter anderem einen Magnetbohrer) im Wert von mehreren Tausend Euro. Bei dem Versuch, die Tür zu einer Autowerkstatt, die sich am gleichen Ort befindet, aufzuhebeln, scheiterten die Diebe, die vermutlich mit einem größeren Fahrzeug wie einen Transporter unterwegs waren. Die Kriminalpolizei Husum, die die Ermittlungen aufgenommen hat, geht davon aus, dass die Unbekannten über die Straße Treenedeich gekommen sind. Zeugen-Hinweise werden unter Telefon 04841/830 entgegen genommen.