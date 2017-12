Kreistag Nordfriesland : Friede, Freude, Haushaltslage...

vergrößern 1 von 1 Foto: Herbert Müllerchen 1 von 1

von Lars Peters

erstellt am 16.Dez.2017 | 14:00 Uhr

Weihnachten kann kommen, der Haushaltsplan für 2018 liegt auf dem Gabentisch. „O du fröhliche“ hat der Kreistag gestern zwar nicht gesungen, aber gute Laune herrschte durch die Reihen doch angesichts des Zahlenwerks, das da nach 105 Minuten einstimmig verabschiedet wurde. Man berate in diesem Jahr zum dritten Mal über ein Etatvolumen von mehr als 300 Millionen Euro, stellte Florian Lorenzen (CDU) in seiner Eigenschaft als Finanzausschuss-Vorsitzender als Erster zufrieden fest. Sprach’s und gab die Empfehlung, im Ergebnisplan die Summen 335.321.500 (bei den Erträgen) und 330.260.200 Euro (bei den Aufwendungen) festzulegen: Macht unter dem Strich einen Jahresüberschuss von rund fünf Millionen Euro.

„Bei einem Planergebnis mit einem derartigen Überschuss, nach mehreren Konsolidierungsprogrammen und immer knappen Kassen tauchen zwangsläufig Fragen auf, ob jetzt nicht die Möglichkeit besteht, entweder jeweilige Lieblingsprojekte zu finanzieren oder gegebenenfalls die Kreisumlage zu senken“, stellte SPD-Chef Thomas Nissen fest. Seine Fraktion bekenne sich „in einem Jahr, in dem wir sprudelnde Einnahmen haben“, dazu, dass der Kreishaushalt mindestens ein Plus in der Größenordnung von fünf Millionen Euro haben müsse – zur Schuldentilgung und als Grundlage für Investitionen.

„Kapitalistischem Wachstum“, das auf Zerstörung ausgelegt sei, erteilte Dr. Peter Schröder (Grüne) in seinem Beitrag eine Absage: „Wir wollen ein nachhaltiges Wachstum, das die Ressourcen schont – der Einsatz von Wasserstoff-Antrieb ist da ein Schritt in die richtige Richtung.“

Dass in den beeinflussbaren Feldern weiterhin Haushaltsdisziplin gewahrt werde, bezeichnete Jörg Tessin (FDP) als überaus erfreulich: „Wenn nun aus dem Finanzausgleichsgesetz etwas zusätzlich für uns abfällt, könnte man in der zweiten Jahreshälfte tatsächlich überlegen, die eine oder andere zurückgestellte Investition anzuschieben, nachzuholen oder zu beschleunigen.“

Haushaltskonsolidierung sei immer noch notwendig, sagte Manfred Uekermann (CDU): „Wir verlassen diesen Pfad nicht und nutzen die gute Phase, um uns auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten.“ Die Zukunftsfähigkeit des Klinikums zu sichern, habe dabei höchste Priorität: „Dafür stehen wir – und das erwarten unsere Bürger auch zu Recht von uns.“

Michael Lorenzen (Wählergemeinschaft) freute sich nicht nur über eine weiter zurückgehende Netto-Neuverschuldung und ein „endlich positives Eigenkapital“, sondern auch, dass 2018 mit der „längst überfälligen“ Sanierung des Kreishauses begonnen werden könne.

Sie könne sich nicht erinnern, wann der Innenminister des Landes dem Kreis Nordfriesland zuletzt eine finanzielle Leistungsfähigkeit bescheinigt habe, sagte Susanne Rignanese (SSW). „So ist denn der vorliegende Haushalt auch Verpflichtung, die guten Zeiten zu nutzen, um für schlechte Zeiten vorzusorgen und den Kreis weiter zu entschulden.“

Hochkonjunktur und sprudelnde Einnahmen – „doch niemand kann voraussagen, wie lange das anhält“, erklärte Manfred Thomas (Die Linke). „Wir müssen aufpassen, dass wir Rücklagen haben, damit wir auch in schwachen Zeiten davon profitieren können.“