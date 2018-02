Kindertheater des Monats : Freundschaft im Wechsel der Jahreszeiten

Das Kindertheater des Monats kommt mit dem Stück „Frieda und Frosch“ ins Husumer Rathaus.

von hn

09. Februar 2018, 14:22 Uhr

„Frieda und Frosch“, heißt es am Dienstag, 20. Februar, ab 15 Uhr beim Kindertheater des Monats im Ratssaal des Rathauses. Das städtische Kinder- und Jugendforum Biss präsentiert ein Stück vom Tandera-Theater mit Figuren für Kinder ab dreieinhalb Jahren. Eine Puppenspielerin erzählt in einer zauberhaften Kulisse überraschende Geschichten von zwei sehr unterschiedlichen grünen Freunden, der Kröte Frieda und dem Frosch Fredy. Das Stück dauert etwa 45 Minuten. Telefonische Reservierungen nimmt das Biss unter Telefon 04841/800008 entgegen. Eintrittskarten gibt es an der Kasse (Eingang zum Ratssaal im Rathaus).