St. Peter-Ording : Freude und Vorsicht: Zweitwohnungsbesitzer kommen zurück nach SPO

Auch St. Peter-Ording begrüßt Montag seine Zweitwohnungsbesitzer zurück. Nicht nur Bürgervorsteher Boy Jöns freut sich über Lockerungen.

Avatar_shz von Sabine Voiges

01. Mai 2020, 17:00 Uhr

St. Peter-Ording | Von der Landesregierung beschlossen und verkündet: Zweitwohnungsbesitzer dürfen von Montag an in ihre Feriendomizile in St.-Peter-Ording zurückkehren. Ebenfalls anreisen dürfen die Dauercamper. Allerdings gilt diese Lockerung im Reiseverkehr nur für die Besitzer und die im selben Hausstand lebenden Partner und Kinder – nicht jedoch Freunde. Außerdem müssen die „Einwohner auf Zeit“ sicherstellen, dass sie sich im Falle einer bestätigten Covid-19-Infektion innerhalb von 24 Stunden zur Quarantäne an ihren Hauptwohnsitz begeben können (wir berichteten).

Weiterlesen: Freitag: Zahl der Infizierten in Nordfriesland sinkt

Sehr erleichtert auf diese Lockerung der Reisevorschriften reagierte Boy Jöns. „Nachdem das Wegschicken im März so unglücklich schief gelaufen ist, werden wir die Rückkehrer jetzt mit offenen Armen empfangen. Denn sie gehören genauso zu St. Peter-Ording wie die Einwohner“, erklärte der Bürgervorsteher. Er persönlich sehe die Einheimischen durch die Rückkehr auch keiner neuen Gefahr ausgesetzt. „Die befürchteten Belegungszahlen in den Kliniken haben sich, Gott sei Dank, nicht bestätigt. Zudem bin ich überzeugt davon, dass sich die Zweitwohnungsbesitzer an die geltenden Regeln halten werden“, führte er weiter aus.

Weiterlesen: Karen Fürstenberg ärgert sich über Chaos bei Abreise-Zwang

Jöns hatte sich zuvor in einem offenen Brief gemeinsam mit Bürgermeister Rainer Balsmeier und Tourismusdirektorin Constanze Höfinghoff zum Thema Lockerungen geäußert. Darin hieß es unter anderem, man begrüße „eine phasenweise Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit und die sanfte Öffnung des Tourismus mit großem Bedacht, sichern diese doch die Existenz der Menschen im Ort und in der Region.“ Auf Infektionsschutz müssten jetzt alle Beteiligten achten, heißt es in dem Schreiben weiter: Deshalb bereite St. Peter-Ording verschiedene Maßnahmen vor, so dass man „Gäste auf der einen Seite wieder willkommen heißen“ und sie gleichzeitig daran erinnern könne, „dass das Einhalten der Regeln auch im Urlaub hier vor Ort zwingend erforderlich ist.“ Darüber hinaus wollte sich der Bürgermeister auf Nachfrage unserer Zeitung nicht zu dem Thema äußern.

Weiterlesen: Wegen Corona-Shutdown: Tourismus-Zentrale verzeichnet große Verluste

Glücklich über die Entscheidung zeigte sich der Campingplatzbetreiber Günter Klugmann. Letztlich erwarte er in der aktuellen Situation für die zeitnahe Belegung allerdings nur rund die Hälfte der sonst 30 Stellplätze zählenden Dauergäste. „Da die Camper die Sanitäranlagen auf dem Gelände nicht nutzen dürfen, werden sich viele die Anreise zum jetzigen Zeitpunkt sparen. Deshalb hatte ich darauf gehofft, dass die Lockerung Wohnmobile einschließt, zumal diese in der Regel autarker ausgerüstet sind als ein Caravan“, erläuterte er. Nichtsdestotrotz sei die erfolgte Freigabe ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, erklärte Klugmann.

Er sei froh und dankbar über die Rückkehr der Zweitwohnungsbesitzer bestätigte ebenfalls der Inhaber des Edeka-Supermarktes Karsten Johst. Dies sei ein Akt, der endlich wieder etwas Normalität in den Alltag bringe. „Allerdings“, merkte er im gleichen Atemzuge an, dürfe man die aus der Pandemie erwachsene Chance einer Rückbesinnung auf ein respektvolles Miteinander nicht vergeben. „Die letzten Wochen haben uns doch gezeigt, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind – aber ebenso, wie gut wir in einer Krise zusammenarbeiten können. Ein wie vorher wird es, insbesondere im Hinblick auf die Wirtschaft, nicht geben. Deshalb müssen wir, nach diesem ganzen Aufruhr und Streit, jetzt vielleicht erst zwei Schritte zurückgehen, um wieder in eine funktionierende, wertschätzende Gemeinschaft zu kommen“, mutmaßte der Einzelhändler.