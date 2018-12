„Freu’ mich auf die nächsten 100“

Husumer Sportvereinigung feiert runden Geburtstag und ernennt ihr „Urgestein“ Dieter Schleger zum Ehrenmitglied

Das ist mal eine Win-Win-Situation: Weder Husum 18 und Frisia Husum noch die Husumer Sportvereinigung bringen es streng genommen auf 100 Jahre Vereinsgeschichte – wohl aber alle drei zusammen. Das musste natürlich gefeiert werden – mit einem Empfang im ersten Vereinsheim der sportlichen Dreifaltigkeit, dem Handwerkerhaus. Klar, dass sich aus diesem Anlass zahlreiche Gäste von nah und fern auf den Weg machten, um herzlich zu gratulieren. 100. Geburtstag feiert man schließlich nicht alle Tage.

Doch damit vor lauter Reden das Essen nicht kalt wurde, hatten die Vereinsoberen deren Länge „behutsam reglementiert“. Im Beisein ehemaliger und aktiver Mitglieder sowie langjähriger Sportskameraden vom Rödemisser Sportverein, vom TSV Husum 1875, von den Turn- und Sportvereinen Mildstedt und Hattstedt sowie der Vereinssponsoren, war es Eckhard Jakobs vorbehalten, den Reigen der Redner zu eröffnen. Die HSV habe auffallend viele Kinder und Jugendliche in ihren Reihen, hob der Sportreferent des Landessportverbandes Schleswig-Holstein hervor. Aber auch die mittlere und ältere Generation habe in der HSV ihren Platz. „Wenn jemand nicht mehr so mitmachen kann, ist das kein Grund zum Austritt“, erklärte Jakobs und nannte die Vereinsarbeit einen elementaren „psychischen, physischen und sozialen Dienst an der Gesellschaft“. Diese Leistung sei gerade in unserer Zeit gar nicht hoch genug einzuschätzen. Danach überreichte er die Plakette des Bundespräsidenten stellvertretend an Klaus Kasparek – „als höchste sportliche Auszeichnung überhaupt. Die gibt es nur einmal – zum 100. Geburtstag und dann nie wieder“, so der Gast aus Kiel.

Matthias Hansen, Vorsitzender des Kreissportverbandes schloss sich nahtlos an und erinnerte an das Gründungsjahr des Husumer Fußballvereins, das vom Ende des Ersten Weltkrieges und vom spanischen Fieber geprägt worden sei. Stets habe der Verein die Zeichen der Zeit erkannt und Weitblick bewiesen – nicht zuletzt 1994, „als Ihr Husum 18 und Frisia Husum fusioniert habt“. Heute leiste die HSV zudem einen wesentlichen Beitrag zur Integration von Flüchtlingen. „Ihr führt Menschen zusammen“, lobte Hansen und mahnte mit Blick auf einen zusehends lukrativen Spitzenfußball: „Ohne Breite gibt es keine Spitze“. Abschließend zitierte er Ex-Profifußballer Thomas Heßler: „Wenn man mir die Freude am Fußball nimmt, hört der Spaß auf.“

Hans-Ludwig Meyer stieg sportlich in das Festgeschehen ein. Er hoffe, im Sommer erneut nach Husum zu kommen und der HSV-Liga-Mannschaft die Meisterschale überreichen zu können, sagte er. Und wie seine Vorredner bezeichnete auch der Präsident des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes die Arbeit der Sportvereine als „wichtige gestaltende Kraft der Gesellschaft“.

Landrat und Gelegenheits-Schiedsrichter Dieter Harrsen sprach von einer „großen Familie“, in der niemand übersehen werde. „Im Fußball kommt es nicht darauf an, wer man ist, sondern wie man ist.“ Und Husums Bürgermeister Uwe Schmitz, zugleich HSV-Altliga-Spieler, äußerte seinen Respekt dafür, dass die HSV den zahlreichen Herausforderungen ihres 100jährigen Bestehens getrotzt habe. „Die Ehrenamtlichen sind es, die diesen Verein zusammenhalten, befand der Verwaltungs-Chef und machte deutlich, dass „wir froh sind, die HSV in unseren Mauern zu wissen.“ Abschließend erklärte Peter Cohrs, dass sich C J. Schmidt ganz bewusst entschieden habe, die Husumer Sportvereinigung zu unterstützen und dass „auch ich mich schon auf die bevorstehende Meisterfeier freue“.

Emotional wurde es dann, als Klaus Kasparek „HSV-Urgestein“ Dieter Schleger auf die Bühne bat, um ihn zum Ehrenmitglied der Husumer Sportvereinigung zu ernennen. Dafür gab es eine Urkunde und Standing Ovations der anwesenden Sportkameraden und Gäste. In seiner Festrede versprach Kasparek, dass die HSV auch künftig Menschen unterschiedlicher Kulturen eine Heimat bieten und optimistisch „auf die nächsten 100 Jahre schauen wird.“