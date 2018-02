Kilometerlange Staus : Freitag der Unfälle: Chaos und Verletzte auf der B5

Nach einem Lkw-Unglück prallte ein herbeieilender Polizeiwagen mit einem Pkw zusammen. Aber das war noch nicht alles.

von Helmuth Möller

16. Februar 2018, 21:00 Uhr

Innerhalb kürzester Zeit ereigneten sich am Freitag zwei Verkehrsunfälle auf der Bundesstraße 5 Höhe Witzwort. Dabei haben sich mehrere Menschen verletzt.

Gegen 14.10 Uhr löste die zentrale Leitstelle in Harrislee Sirenen-Vollalarm in Witzwort, Koldenbüttel und Oldenswort aus. Zu diesem Zeitpunkt war es auf der viel befahrenen B 5 zwischen Friedrichstadt und der Rast- und Tankanlage zu einem Verkehrsunfall gekommen, in den ein mit Schweineschrot beladener 40-Tonner verwickelt war.

In ersten Meldungen hieß es, der Fahrer sei eingeklemmt. Die Unfall-Feuerwehren Koldenbüttel und Oldenswort rückten mit Rettungsscheren aus – der Fahrer konnte aber ohne Einsatz schwerer Geräte gerettet werden. Das schwere Fahrzeug war aus ungeklärter Ursache auf die Bankette geraten, einen Abhang hinuntergerutscht und umgekippt. Mehrere Rettungswagen und das Notarzteinsatzfahrzeug eilten an die Einsatzstelle. Der Lkw-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Situation wurde noch verschärft, als es nur wenige Minuten später zu einem weiteren Verkehrsunfall kam– nur rund 400 Meter nördlich der ersten Unfallstelle. Der Hergang: Mehrere Streifenwagen eilten mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn an die Einsatzstelle. In Höhe der Rastanlage prallte dann ein Polizei-Bus mit eingeschalteten optischen und akustischen Sondersignalen mit einem Kleinwagen zusammen. Die Fahrerin des Nissan bemerkte die Signale zu spät. Dabei wurden zwei Personen verletzt und ins Krankenhaus gebracht. In der Folge wuchsen die ohnehin schon langen Fahrzeugschlangen weiter an.

Über mehrere Stunden hinweg waren die Einsatzkräfte beschäftigt. Vor Ort befanden sich neben mehreren Rettungswagen 15 Einsatzkräfte und zwei Fahrzeuge der Witzworter Wehr, aus Koldenbüttel kamen ein Einsatzfahrzeug und 15 Kräfte, aus Oldenswort zwei Fahrzeuge und elf Kräfte. Witzworts Wehrführer Dierk Hansen und sein Vize Andreas Lesch bestätigten vor Ort: „Ja, die Autofahrer haben eine Rettungsgasse freigehalten. Das hat vorbildlich geklappt. Gleiches gilt für die Zusammenarbeit der Rettungskräfte.“

Die B 5 muss am Sonnabend erneut gesperrt werden, weil erst dann ein Spezialunternehmen den mit Schweineschrot beladenen 40-Tonner von dem völlig durchweichten Acker heben kann. Wie es zu den Unfall kam, wird nun untersucht.

Nicht einmal zwei Stunden später kam es zu einem weiteren Unfall auf der B 5 südlich von Tönning. Ein Lkw mit Auflieger kam ebenfalls von der Fahrbahn ab und in Schräglage zum Stehen. Bei Schmedeswurth in Dithmarschen landete ebenfalls auf der B5 ein Gefahrgut-Transporter im Straßengraben.

