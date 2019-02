Hanf-Plantage in Bredstedt : Freispruch trotz Hanf-Anbaus

Durchsuchung einer Wohnung in Bredstedt ohne richterlichen Beschluss: Beweise können nicht verwertet werden.

von Birger Bahlo

03. Februar 2019, 10:42 Uhr

Im TV-Krimi darf das schon mal sein: Der Kommissar zückt seine Kreditkarte oder das Taschenmesser und öffnet eigenmächtig Haustüren, um dort mit der Suche nach Beweismitteln zu beginnen. Ohne Staatsanwälte oder Richter. Undenkbar im wirklichen Leben. Also schalten wir den Fernseher ab und blicken auf einen konkreten Fall in Bredstedt in Nordfriesland, wo sich aus der Durchsuchung der Wohnung eines Verdächtigen ein vierjähriger Rechtsstreit entwickelt hat. Jetzt steht endgültig fest: Der in Husum vor Jahresfrist verkündete Freispruch für einen Bredstedter, der in seiner Wohnung eine Hanf-Plantage pflegte, ist rechtskräftig.

Pflanzengeruch alarmiert Nachbarn

Alles hatte am 12. November 2014 begonnen. Da verströmten die Pflanzen in der Wohnung des heute 28-Jährigen jenen als süßlich beschriebenen Geruch, mit denen sie Nützlinge anlocken und Parasiten verscheuchen. Angelockt wurden aber auch Nachbarn, die die Polizei alarmierten. Die Kripo aus Niebüll kam hinzu.

"Aufgrund der Gesamtumstände war zu befürchten, dass die Cannabispflanzen bis zur Einholung einer richterlichen Entscheidung beiseite geschafft werden könnten." Dr. Stephanie Gropp, Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Flensburg

Am Vormittag rief ein Staatsanwalt eine Richterin an und beantragte die Durchsuchung. Sie verweigerte die Entscheidung am Telefon und bestand auf einem aussagekräftigen Schriftstück. Gegen 16 Uhr wollte der Staatsanwalt nicht länger warten und schickte die Polizei in die Wohnung. „Aufgrund der Gesamtumstände war zu befürchten, dass die Cannabispflanzen bis zur Einholung einer richterlichen Entscheidung beiseite geschafft werden könnten“, erklärt Oberstaatsanwältin Dr. Stephanie Gropp, Sprecherin der Anklagebehörde in Flensburg, wie ihr Kollege die Lage vor Ort eingeschätzt habe. Er habe von seiner Eilkompetenz Gebrauch gemacht, wie er sie aus Entscheidungen des Bundesgerichtshofes kannte. Volltreffer an dem Tag für ihn: In der Hanf-Plantage wurden immerhin 1,7 Kilogramm Marihuana gefunden.

Prompt stieß der Verteidiger Peter Tode aus Wohlde (Kreis Schleswig-Flensburg) den Disput an, ob das hohe Gut der Unverletzlichkeit der Wohnung, das in der Verfassung verankert ist, beschädigt worden sei – und somit alle Beweismittel vor Gericht nicht verwertet werden dürften. Amts- und Landgericht in Flensburg verneinten das, entgegen der Auffassung des Verteidigers. Somit kam es zur Anklage vor dem Schöffengericht in Husum.

Bundesgerichtshof konkretisiert die Regeln

Doch inzwischen hatte der Bundesgerichtshof in einem anderen Fall die Regeln verschärft, was dem Verteidiger in die Hände spielte. Staatsanwälte müssten die Füße stillhalten, wenn sie Richter eingeschaltet haben und dürften nicht einfach zurückkehren zur Auffassung, es sei Eile geboten. Tode auf Anfrage: „Mit diesem BGH-Beschluss war der bisher schon rechtsfehlerhaften Argumentation der Staatsanwaltschaft auch höchstrichterlich der Boden entzogen.“ Tode betont, er habe der Staatsanwaltschaft vorausgesagt, sie werde auch in weiteren Instanzen unterlegen sein. Der jeweils um einen Durchsuchungsbeschluss angerufene Richter sei frei, auf welcher Grundlage er dem Öffnen einer Wohnung zustimmt. Die Entscheidung „hätte der Staatsanwalt abwarten müssen“, folgt Dr. Gropp nunmehr der verschärften Rechtsprechung und begründete damit den jetzigen Verzicht auf die Berufung.

Der obsiegende Verteidiger schob noch die Bemerkung nach: „Die Staatsanwaltschaft hat zwar eine peinliche Niederlage in öffentlicher Verhandlung vermieden, aber der Angeklagte musste über vier Jahre auf den nunmehr rechtskräftigen Freispruch warten.“