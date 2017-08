Amt Viöl : Freibäder hoffen auf den September

vergrößern 1 von 1 Foto: Silke Schlüter 1 von 1

Zu kühl, zu feucht – der Sommer 2017 zeigte sich bisher nicht gerade von seiner badefreundlichsten Seite. Das geht auch an den Freibädern im Amt Viöl nicht spurlos vorbei, wie eine aktuelle Umfrage ergab.

Marco Hansen, der im Haselunder Freibad häufig die Badeaufsicht führt, zählt derzeit an guten Tagen etwa 25 Kinder. „Das ist ausbaufähig“, sagt er und hätte am liebsten jeden Tag doppelt so viele Badegäste im Wasser und dichtes Getümmel auf der Liegewiese. Weil aber das Gras zwischen den Regengüssen kaum richtig trocken werden kann, macht das Sonnenbaden dort aktuell nur bedingt Spaß. Doch wann immer das Wetter zum Baden einlädt, sind seine Töchter Jana (10) und Johanna (8) und einige andere Kinder aus Haselund und Löwenstedt begeistert mit von der Partie. Sie finden es gut, wenn sie das Becken fast für sich alleine haben und nach Herzenslust toben können. Trotzdem fallen ihnen sofort Verbesserungsvorschläge ein. „Eine Rutsche wäre toll“, sagt Johanna, während Jana ebenso wie Jes (10) und Claas (13) gerne ein Sprungbrett hätten. Das, so glauben sie, würde auch noch mehr Kinder nach Haselund locken – obwohl das Becken nicht beheizt ist.

Andererseits hat der Förderverein in den vergangenen Jahren bereits einiges für die Attraktivität des Bades getan und will damit auch weitermachen – selbst wenn es mittlerweile schon die dritte Saison ist, die wettertechnisch ins Wasser zu fallen droht: „Bisher wurden 70 Jahreskarten verkauft – 2016 waren es noch 120 – und in zwei Monaten 1100 Besucher gezählt. Letztes Jahr hatten wir in drei Monaten 3000 Badegäste, und das war schon nicht viel“, sagt der Vorsitzende und hofft jetzt sehr auf einen schönen September, so wie im letzten Jahr: „Diesmal sind wir auch darauf vorbereitet, das Bad entsprechend länger offen zu lassen“, verspricht Arno Hansen.

Das hat das Norstedter Freibad schon im vergangenen Jahr geschafft, wo derzeit täglich etwa 10 bis 15 Badegäste gezählt werden: „Als es im September 2016 plötzlich noch so schön wurde, kamen auch aus den anderen Dörfern viele Leute zu uns ins Bad“, erinnert sich Bürgermeister Volker Carstensen an eine richtig gute Spätsommerbilanz. Mit Einbußen beim Verkauf der Jahreskarten muss er in diesem Jahr wohl nicht rechnen: „Die Einnahmen werden fast das gleiche Niveau erreichen wie im Vorjahr“, meint er und würde diese Saison deshalb auch nicht schlechter einschätzen als sonst. „Wir sind uns bewusst, dass die Gemeinde mit dem Bad jährlich ein Minus von 5000 bis 7000 Euro einfährt und sind daher froh, wenn wir von teuren Reparaturen verschont bleiben. In diesem Jahr mussten beide Umwälzpumpen erneuert werden. Kostenpunkt: 1500 Euro.“ Insgesamt sei es eine relative normale Saison, allerdings sei es schon schade, dass die Familien heute so viel anderes um die Ohren haben und kaum noch jemand den ganzen Tag im Bad zubringen mag – so wie es noch in seiner eigenen Kindheit üblich war.

Im Ohrstedter Freibad liegen die Nutzerzahlen nach Aussage von Schulverbandsvorsteher Udo Lohr bisher etwa auf dem gleichen Niveau wie in den beiden Vorjahren. Wobei die Saison auch da schon wetterbedingt eher mäßig war und der Badebetrieb spät losging: „Aufgrund der umfassenden Sanierung, die mit einem Kostenvolumen von rund 150.000 Euro zu Buche schlug, konnten wir 2015 erst am 5. August loslegen. 2016 fiel der Startschuss aufgrund fehlenden Warmwassers erst am 22. Juni und in diesem Jahr wegen einer Notreparatur am 27. Mai“, sagt Lohr, der für ein „normales“ Jahr mit Einnahmen von rund 6000 Euro rechnet. Ein Ziel, das weder 2015 noch 2016 erreicht wurde. Da die aktuellen Einnahmen per 31. Juli aber bereits etwa sechs Prozent höher liegen als im Jahr zuvor, hofft er bis zum Saisonende noch auf eine Steigerung. „Zumal wir das Bad länger offen lassen können, wenn das Wetter im September mitspielt.“ Die Zahl der verkauften Saisonkarten sei insgesamt etwas gestiegen. Das habe jedoch wenig Einfluss auf das Endergebnis: „Entscheidend ist das Wetter im Laufe der dreieinhalb Monate“, sagt er.

Sorgen um den Fortbestand des Freibades macht er sich nicht. Zum einen sei da die Hoffnung, auch wieder schönere Sommer zu bekommen. Zum anderen sei es ein Vorteil, dass Ahrenviöl, Ahrenviölfeld, Immenstedt, Oster-Ohrstedt, Schwesing, Wester-Ohrstedt das Bad gemeinsam unterhalten: „In letzter Zeit haben sich die sechs Gemeinden durch hohe Investitionen klar für den Erhalt des Bades als Teil der Dorfkultur ausgesprochen, auch wenn jeder ein wenig vom Defizit abbekommt“, so Udo Lohr. Zudem seien Grundschule, Gemeinschaftsschule und Sportverein dankbare und fleißige Nutzer: „Vormittags wird das Bad für den schulischen Schwimmunterricht genutzt, nachmittags von der Bevölkerung und abends sowie am Wochenende von den Sportlern. In diesem Jahr haben sehr viele Kinder diverse Schwimmabzeichen abgelegt und damit dem Nichtschwimmer-Trend entgegen gewirkt“, erklärt der Schulverbandsvorsteher.

Da für das Freibad in Viöl noch keine aktuellen Zahlen vorliegen, möchte das Amt derzeit keine Zwischenbilanz ziehen: „Mitte September sind alle Wasseraufsichten abgerechnet und die Eintrittsgelder eingezahlt. Erst dann können wir für alle Freibäder verlässliche Aussagen treffen, auch im Vergleich zum Vorjahr“, bittet Willi Brummund um Verständnis.