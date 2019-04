Bordelum : Freibad rüstet sich für die Saison

In Bordelum heißt es am 1. Mai anbaden, das Wasser ist bereits eingelassen. Es werden Badeaufsicht und Rettungsschwimmer gesucht.

von Udo Rahn

26. April 2019, 14:28 Uhr

Bordelum | Sie startet wieder, die Saison im beheizten Bordelumer Freibad. Los geht es am 1. Mai um 14 Uhr. Geöffnet ist es dank der 30 Ehrenamtler vom Schwimmbad-Förderverein unter der Regie von Gönke Petersen täglich bis Mitte September. Die Preise sind stabil geblieben. Die Tageskarte kostet 3,50 Euro für Erwachsene. Kinder zahlen 1,50 Euro. Jahreskarten für Erwachsene kosten 45 Euro, für Familien

60 Euro sowie Kinder 20 Euro.

Wer außerhalb der Öffnungszeiten – täglich von 14 bis 18 Uhr – baden möchte, erhält gegen einen Obulus von zusätzlich 25 Euro sowie Pfandgeld einen Schlüssel ausgehändigt. So kann das Bad morgens von 7 bis 9 sowie abends 19 bis 21 Uhr von ihnen genutzt werden. Auch Monatskarten sind erhältlich.

Bis zum Start ist allerdings noch einiges zu tun. Darüber informierte Gemeindevertreter Hans-Jürgen Sönksen in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung. „Die Becken sind gesäubert. Das Wasser ist schon eingelassen. Es erwärmt sich kontinuierlich. Auch die Umkleidekabinen sind gereinigt worden“, erklärte er. Einige Unebenheiten in den Wegen werden von Bauhofmitarbeitern noch geglättet. Die Arbeiten werden fristgerecht abgeschlossen sein.

Dank der benachbarten Mutter-Kind-Einrichtung Haus „Norderheide“ konnte auch der beschädigte Zaun repariert werden. „Die Einrichtung hat die Kosten von fast 8000 Euro komplett übernommen. Dafür danken wir“, so Bürgermeister Peter Reinhold Petersen. Für die kommende Saison 2020 werde, ergänzte er, eine Badeaufsicht gebraucht. Aber auch weitere Freiwillige dürften sich melden. Die Aufsichten, so Petersen, bräuchten als Nachweis das Rettungsschwimm-Abzeichen in Bronze. Silber sei nicht nötig. Derzeit haben 15 Freiwillige die Befähigung.

Weiter hatte das Gremium über einen Antrag aus der Nutzerrunde für verlängerte Schwimmzeiten für Schlüssel-Inhaber zu entscheiden. Einstimmig wurde er abgelehnt. Das würde die Kapazität der Ehrenamtler des Vereins oder gar der Gemeindevertreter sprengen, fasste der Bürgermeister zusammen. Zumindest punktuell müssten dann in Anbetracht der Aufsichtspflicht Kontrollen erfolgen. Das könne einfach nicht geleistet werden. Auch versicherungstechnisch sei das problematisch. Ohnehin sei die bisherige Handhabe ein großer Vertrauensbeweis gegenüber den Schwimmern. „Jeder Nutzer muss die vorgegebenen Zeiten aus versicherungstechnischen Gründen auch einhalten“, mahnte Petersen.

Schließlich stimmte das Gremium der erneuten Änderung des Paragraph 6 des Nachtrages zum öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Schulverband Mittleres Nordfriesland zu. Im vergangenen Jahr war das Vertragswerk gescheitert, weil drei Gemeinden im Amtsbereich nicht damit einverstanden waren, dass die Stadt Bredstedt von den zentralörtlichen Mitteln nur einen gedeckelten Betrag von 70.000 Euro an den Schulverband zu zahlen hat. Die Stadt will nun von 400.000 Euro (gedeckelte Summe) 12,5 Prozent zahlen sowie von der darüber hinausgehenden Summe 7,25 Prozent. „Ich denke, das ist einfaires Angebot“, so Petersen.