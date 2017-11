St. Peter-Ording : Frauchen mit Hund gerettet

vergrößern 1 von 1 Foto: DLRG SPO 1 von 1

von Ilse Buchwald

erstellt am 23.Nov.2017 | 07:00 Uhr

Glück im Unglück hatte am Dienstagvormittag eine Spaziergängerin am Ordinger Strand. Sie war mit ihrem Hund auf der Sandbank in der Nähe des Pfahlbaurestaurants unterwegs. Dort wurde die beiden von der auflaufenden Flut eingeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich mehrere Einsatzkräfte der DLRG St. Peter-Ording durch Zufall ganz in der Nähe bei einer Rettungsübung und konnten somit umgehend der Frau und dem Hund zur Hilfe kommen.

Nach kurzer Anfahrt zur Einsatzstelle waren sie schnell gesichtet worden. Das acht Grad kalte Nordseewasser stand der Frau bereits bis zum Bauch, ihre Versuche den Priel mit dem Hund auf dem Arm zu durchqueren, waren bereits gescheitert. Mit einem wasserdichten Trockenanzug ausgerüstet begab sich eine DLRG-Rettungsschwimmerin umgehend zu der in Not geratenen Person und brachte diese inklusive des klitschnassen Hundes durch eine seichte Stelle im Priel wieder sicher zurück an Land. Nach dem Aufwärmen im Fahrzeug wurden beide zurück zur Unterkunft im Ort transportiert und die unterbrochene Rettungsübung der DLRG fortgesetzt.

„Immer wieder geraten Spaziergänger und Wattwanderer am Strand in Gefahr, weil die Gezeiten nicht ausreichend Beachtung finden. Besonders im Winter mit den kalten Temperaturen sollte man die natürlichen Gefahren nicht unterschätzen. Der Gezeitenkalender mit Tipps für den sicheren Strandbesuch ist kostenfrei in der Tourist-Info erhältlich. Zusätzlich können die tagesaktuellen Gezeitendaten jederzeit online über www.st-peter-ording.de auch von unterwegs mit dem Smartphone abgerufen werden“, sagt Nils Stauch, Technischer Leiter Einsatz der DLRG St. Peter-Ording.