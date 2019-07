Betrunken durch Vollerwiek : Frau landet mit 1,7 Promille im Graben

Bei dem Verkehrsunfall wurde die 46-Jährige leicht verletzt. Die Polizeibeamten nahmen eine Blutprobe und kassierten den Führerschein.

von hn

24. Juli 2019, 10:31 Uhr

Vollerwiek | Leicht verletzt wurde eine Frau, als sie Dienstagnacht (23.) gegen 23.20 Uhr mit ihrem Pkw auf der Dorfstraße in Vollerwiek Richtung Sankt Peter-Ording verunglückte. Nach Polizeiangaben war der Wagen in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und nach links in den Graben gefahren. Das Fahrzeug überschlug sich.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die 46-jährige Frau unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab eine Atemalkohol-Konzentration von über 1,7 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

