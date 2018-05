Unfall auf Eiderstedt : Frau bei Unfall schwer verletzt

Auf der L 305 bei Tating kam ein Kleinwagen von der Straße ab und landete im Graben neben dem Eiderdamm.

von shz.de

11. Mai 2018, 17:30 Uhr

Gleich zwei Verkehrsunfälle ereigneten sich gestern Vormittag inmitten des Anreiseverkehrs auf dem stark befahrenen Eiderdamm (L305) in Richtung St. Peter-Ording.

Zunächst mussten die Einsatzkräfte zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei eingeklemmten Personen ausrücken. Zwei Rettungswagen des Landkreises rückten aus Garding und St. Peter-Ording an, hinzu kam ein weiterer Rettungswagen aus Westerdeichstrich in Dithmarschen. Die Zusammenarbeit der zentralen Leitstellen Nord (Harrislee) und West (Elmshorn) klappte ebenso reibungslos wie die der Einsatzkräfte. Aus Tönning eilte der Notarzt im Notarzteinsatzfahrzeug hinzu, ebenso zwei Streifenwagen. Sirenenalarm löste die Leitstelle Nord in der Stadt Garding sowie den Gemeinden Tating aus, weil zur Rettung der eingeklemmten Fahrzeuginsassen technische Hilfe notwendig war. Vor Ort – in der Ortslage Krimm – hatte sich Folgendes zugetragen: Ein mit Fahrer und Ehefrau besetzter Hamburger Pkw war aus noch ungeklärter Ursache aus Richtung Eidersperrwerk kommend (in Richtung St. Peter-Ording fahrend) nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dort stürzte der silberfarbene Opel Corsa zunächst einen mehrere Meter tiefen Anhang hinunter und glitt über den Radweg. Weitere Meter tiefer neben dem Radweg verläuft ein wassergefüllter Graben, in dem der Kleinwagen schließlich zerbeult landete.

Die Unfallfeuerwehr Garding – ausgestattet mit Rettungsschere und Spreizer – befreite die Beifahrerin mit technischem Gerät und konnte sie mittels Schleifkorbtrage zu einem der Rettungswagen bringen. Die Beifahrerin wurde nach Versorgung durch den Notarzt schwerverletzt ins Westküstenklinikum Heide verlegt.

Die stark befahrene L 305 stellt die Verbindung zwischen der A 23 und St. Peter-Ording her; wiederkehrend hatten sich dort schwere Verkehrsunfälle ereignet. Auch am Freitag kam es im Verlaufe des starken Anreiseverkehrs 500 Meter vor der Unfallstelle gleich zu einem weiteren Verkehrsunfall – hier waren ein Klein-Lkw und zwei Pkw aufeinandergeprallt. Verletzt wurde dabei niemand. Die Arbeiten an der ersten Unfallstelle nahmen rund eine Stunde in Anspruch. Nach vorübergehender Vollsperrung wurde der Verkehr wechselweise an der Unfallstelle vorbeigeführt. Unter Einsatzleitung von Gardings Wehrführer Dennis Kielinski war die Stadtfeuerwehr mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort, hinzu kamen zwei Fahrzeuge der Tatinger Wehr mit 12 Einsatzkräften.

„Die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Rettungsorganisationen hat über die Landkreisgrenzen hinweg gut geklappt“, lobte Kielinski am Ende.