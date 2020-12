Oldenswort : Französische Küche im Haubarg

Der 69-jährige Inhaber des Anwesens Hoyerswort, Alfred Jordy, baut den alten Haubarg um. Zu Pfingsten sollen Restaurant und Galerie geöffnet werden.

18. Dezember 2020, 12:36 Uhr

Oldenswort | Auf dem einzigen ehemaligen Adelssitz von Eiderstedt, dem Anwesen Hoyerswort, sind mächtige Umbauarbeiten im Gange. „Schlossherr“ Alfred Jordy will neben dem 400 Jahre alten Herrenhaus nun auch im ehemaligen Haubarg Gastronomie einrichten und schon Ostern eröffnen.

Der 69-jährige Jordy steckt voller Ideen. Als gelernter Keramiker bleiben die selbstgemachte Fliesen seine Spezialität, die drei Ferienwohnungen im Anbau sind gefragt, das Café im Herrenhaus ist sehr beliebt – wenn man denn hin darf außerhalb des Corona-Lockdowns –, und nun hat er den Haubarg von 1704 in Angriff genommen.

Es riecht nach frischer Farbe, Tochter Anna Bothe ist dabei, die Innen-Nordwand rund um die Fenster weiß zu streichen. Alfred Jordy verweist auf die bereits angebrachten Wandfliesen. Jede einzelne ist handgemalt. Im Sockelbereich gibt es ein aufwändiges Fliesenmuster: Jeweils 16 ergeben einen blumigen Kreis, das Gesamtbild. Eine etwa ein Meter hohe Mauer aus alten Steinen wird der Tresen, dahinter kommt die Küche, wo einmal der Pferdestall war. Der Fußboden ist 30 Zentimeter abgesenkt, ausgeschachtet, mit Fußbodenheizung versehen.

Und wozu das alles? „Der große Eingangsbereich zum Haubarg wird ein Abendrestaurant mit französischer Küche“, sagt Jordy. Es klingt nicht angeberisch, eher wohl-überlegt. Denn Annas Ehemann, Hermann Bothe, ist gelernter Koch, und Jordy kennt die Vorlieben der Touristen, die in den Ausflugsorten viele Griechen, Italiener und Chinesen vorfinden, aber keine so ausgefallenen Gerichte wie er sie auf die Speisekarte bringen will, sagt er.

75 Sitzplätze soll das Restaurant „Caspar-Hoyer-Stuben“, benannt nach dem Erstbesitzer, einmal haben und vor allem für Feiern und Hochzeiten den passenden Rahmen bieten.

Natürlich muss er bei den Umbauarbeiten ständig darauf achten, dass die Vorgaben der Denkmalpflege eingehalten werden, denn das ganze Ensemble wurde 1971 unter Denkmalschutz gestellt. „Eigentlich wäre es den Denkmalschützern am liebsten, einen gestampften Lehmboden zu sehen und den Charakter als Wirtschaftsgebäude zu erhalten, aber das ist heute nicht wirtschaftlich.“ Um seine Fliesen musste er schon ein wenig kämpfen, denn eine „persönliche Gestaltung sei nicht erwünscht, sagten sie mir.“ Aber er konnte sich durchsetzen. Geld gibt es von dort nicht.

Die Restaurantpläne sind aber nicht alles. Oben in der Galerie soll es Kunstausstellungen geben, die vom Herrenhaus ab dem nächsten Jahr hierher verlegt werden, genauso wie das historische Museum. Auch dafür gäbe es nur Fördergelder, wenn das Museum wissenschaftlichen Ansprüchen genügte. Unter dem beeindruckend hohen, reetgedeckten Haubarg-Dach will Alfred Jordy die Bedeutung der Renaissance für die Region wiederaufleben lassen. „Das war die Blütezeit von Eiderstedt“, sagt der Ex-Berliner, der sich viel mit der Religionsgeschichte rund um Ketzer und Täufer befasst hat. Er selbst könnte dann, wie gehabt, im historischen Kostüm durch die Geschichte führen.

Pfingsten 2011 war das Café eröffnet worden. Ostern 2021 ist das Restaurant dran, quasi zum zehnjährigen Jubiläum. Ein ehrgeiziger Plan, aber der zeugt von Optimismus (dass Corona dann vorbei oder zumindest so stark eingedämmt ist, dass Restaurants wieder offen haben dürfen) und Schaffenskraft. Denn auch der Hausherr selbst möchte seinen 70. Geburtstag nächstes Jahr hier feiern.