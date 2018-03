Tag des Wassers : Fracking-Gegner sammeln Unterschriften

Am heutigen Tag des Wassers (22.) sammeln Mitglieder der Bürgerinitiative „Kein CO2-Endlager“ in Bredstedt Unterschriften für die Volksinitiative zum Schutz des Wassers.

von hn

22. März 2018, 17:36 Uhr

Ist das Grundwasser verunreinigt oder sogar vergiftet, hat dies fatale Auswirkungen auf die Gewinnung von Trinkwasser. Deshalb nimmt die 2009 gegründete und landesweit aktive Bürgerinitiative „Kein

CO2-Endlager“ den heutigen Welt-Wassertag zum Anlass, um vor der Gefährdung dieses kostbaren Gutes durch Fracking zu warnen.

Bei dieser umstrittenen Methode (Hydraulic Fracturing) wird mit Sand und Chemikalien versetztes Bohrwasser unter hohem Druck in die Erde gepresst, um in Gestein eingeschlossenes Erdöl oder Gas freizusetzen.

Mit einer Aktion auf dem Bredstedter Marktplatz und einer Ausstellung, die von heute an bis zum 14. April in der Bredstedter Apotheke Wolf gezeigt wird, soll die Volksinitiative zum Schutz des Wassers in Nordfriesland bekannt gemacht werden.

Gleichzeitig geht es darum, Unterschriften zu sammeln, um die schleswig-holsteinische Landesregierung aufzufordern, Fracking zum Schutz des Wassers gesetzlich zu verbieten. Damit sich der Landtag hiermit befasst, sind 20.000 gültige Unterschriften notwendig. Es ist auch möglich, sich über das Internet zu beteiligen (www.vi-wasser.de). „Jede Unterschrift ist wichtig“, betont der Vorsitzende der Bürgerinitiative, Reinhard Knof: „Fracking gefährdet wegen des hohen Methanausstoßes und der eingesetzten Chemikalien das Klima, die Natur, unser Wasser und unsere Gesundheit“.

Der Welt-Wassertag 2018 soll laut Mitteilung zudem stärker ins Bewusstsein rücken, wie bedeutend Ökosysteme für die Speicherung von Wasser und die Neubildung von Grundwasser sind. Die Wasserspeicher und -filter der Natur seien Wälder, Wiesen und Feuchtgebiete. „‚Grüne Infrastrukturen‘ können oft technische Bauwerke, die Eingriffe in die Natur erfordern, ersetzen oder diese zumindest sinnvoll ergänzen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt abmildern“, setzt sich auch die Bürgerinitiative für ein die Ökosysteme nutzendes Gewässermanagement ein.

Das Umweltbundesamt stellt seit 2011 am Tag des Wassers einen „Gewässertyp des Jahres“ vor: 2018 ist es der Sandige Tieflandbach, ein typisches Gewässer der schleswig-holsteinischen Geest und ein wichtiges Laichgewässer für Bach-, Meerforellen und für Lachse.