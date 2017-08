Ausstellung im Weinkomptor : Fotokunst vom Ex-Bauamtsleiter

vergrößern 1 von 1 Foto: Rudolf Hölscher 1 von 1

Es war Bauamtsleiter der Stadt und als solcher für viele Bürger kein Unbekannter. Mittlerweile arbeitet Rudolf Hölscher in Potsdam, ist aber zugleich auch wieder in Husum zu Gast – in Günter Schiemanns Weinkomptor in der Gurlittstraße 22. Dort präsentiert er sich von einer Seite, die weit weniger Menschen kennen dürften: als Fotograf mit einem besonderen Sujet. Hölscher hat hunderte Konzerte in ästhetisch anmutenden und technisch brillanten Fotos festgehalten, auch einige in Husum – zum Beispiel die Sängerin Meena Cryle 2013 im Speicher.

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 12.Aug.2017 | 14:00 Uhr