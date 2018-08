Jarling-Kalender 2019 : Fotograf Achim Lessing ist fasziniert von Spiegelungen

Achim Lessing fotografierte für den Jarling-Kalender 2019: Seine Leidenschaft sind Perspektivwechsel.

Die Kamera hat Achim Lessing immer dabei. Also wenigstens eine, denn inzwischen hat er deren drei. Und was er damit macht, kann sich sehen lassen. Jetzt bestückt der pensionierte Finanzbeamte auch den neuen Jarling-Kalender des Nordfriisk Instituuts. „Eine Auszeichnung“, freut sich der gebürtige Berliner mit Wohnsitz in Mildstedt.

Dafür die passenden Fotos zu finden, war allerdings gar nicht so einfach, obgleich Lessing mittlerweile über einen reichhaltigen Fundus an Bildern verfügt. „Der Rechner ist fast voll“, sagt der 68-Jährige, während er darauf wartet, dass die ausgewählten Motive auf dem Bildschirm erscheinen. Doch für den Jarling sind gewisse Vorgaben zu erfüllen: So sollen die zwölf Kalenderblätter (zuzüglich Deckblatt) nach Möglichkeit das gesamte Kreisgebiet abdecken – einschließlich Inseln und Halligen. Und dann gibt es da ja auch noch die Jahreszeiten: „Zwölf mal Hochsommer – das geht natürlich nicht“, sagt Lessing schmunzelnd.

Am Ende stellte er eine Vorauswahl von 30, 40 Fotos zusammen. Und weil man nach so vielen Jahren Hobby-Fotografie „doch anders guckt“, hat er diese nicht einfach nur abziehen lassen, sondern mit Passepartouts versehen, bevor die Jarling-Herausgeber vom Nordfriisk Instituut, Mirko Honnens, Marlene Kunz und Gondrun Hoffmann, sie zu Gesicht bekamen. „So bekommt man eine bessere Vorstellung davon, wie die Fotos als Kalenderblätter aussehen werden“, sagt er.

Geografie ist aber nur eine Seite der Medaille. Tatsächlich gibt es etwas, was Achim Lessings Kalenderbilder von anderen Jarling-Fotografen unterscheidet und bei dem der Zufall Pate stand: Spiegelungen. „Die haben mich schon immer fasziniert, aber eines Tages ist eine Bildserie daraus geworden“, sagt er. Ein Zyklus, in dem so einiges Kopf steht: eine Kuh, der Turm des Schlosses vor Husum oder eine Häuserzeile am Hafen. Dabei interessieren ihn weniger die Spiegelungen selbst als der Perspektivwechsel und die grafischen Strukturen, die sich daraus ergeben. Umso mehr freut es Lessing, dass die Herausgeber gerade diese Bilder so gut fanden und dass sie einen Schwerpunkt des neuen Jarlings bilden sollen.

Nicht nur zu den Spiegelungen, auch zum Fotografieren selbst kam Lessing durch einen Zufall. „Da war diese grüne Agfa-Box mit Rollfilm von meinem Vater.“ Mit ihr unternahm er – damals zehnjährig – erste Foto-Streifzüge durch Berlin. Unter anderem trieb sich der Jugendliche beim Charlottenburger Schloss herum. „Da war immer was los: Musik, Theater und massenweise Leute“, die er auf Zelluloid bannte – damals noch in Schwarz-Weiß. Später kaufte er sich eine Spiegelreflexkamera, und spätestens mit dem Umzug nach Nordfriesland änderten sich die Motive, rückten Blumen, Bäume, Landschaften in den Mittelpunkt.

Obgleich er in jungen Jahren auch ein eigenes Labor unterhielt, war es nie die Technik, die Lessing reizte, sondern immer das Fotografieren selbst. Und so ist das bis heute geblieben. Wann immer er unterwegs ist, ob er in den Dolomiten wandert oder durch die nähere Umgebung seines Wahl-Heimatortes streift, baut Lessing die Sammlung seiner optischen Fundstücke aus. Und mehr als einmal waren seine einfühlsamen, oft kunstvollen Bilder schon Gegenstand von Ausstellungen. Dass er nicht mehr arbeiten muss, kommt ihm dabei zugute. So kann er sich aufmachen und „das beste Licht einfangen“, wenn andere noch in ihren Kissen schnorcheln oder arbeiten müssen. Stolz ist er auch darauf, dass seine Leidenschaft auf die Kinder des Bruders abgefärbt hat: Mit denen war er schon in Berlin unterwegs. „Und beide sind Fotografen geworden.“

Der Fotokalender Jarling kostet 16,80 Euro, ist über den Buchhandel zu beziehen oder beim Nordfriisk Instituut, Telefon 04671-60120, E-Mail: verlag@nordfriiskinstituut.de.