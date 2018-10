Husum : Folk-Konzert in der Galerie

Am 22. Oktober kommt Rod Sinclair mit Ole West in die Galerie Tobien.

Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Es wrd immer früher dunkel. Da verkriecht man sich gern schon mal mit einer heißen Tasse aufs Sofa. Dem will die Galerie Tobien vorbeugen und lädt für Montag, 22. Oktober, zu einem Galerie-Konzert in die Neustadt 8 - 10 ein. Dazu werden neben dem schottischen Singer und Songwriter Rod Sinclair (r.) auch zwei alte Bekannte erwartet: der Maler Ole West und seine Frau Elke. Für Getränke, auch irisches Bier, und Schmankerl wird gesorgt. Einlass ist um 18 Uhr, Konzertbeginn um 19 Uhr. Karten gibt es in der Galerie Tobien sowie an der Abendkasse.