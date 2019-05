Startschuss am Wochenende : Folk Baltica mit drei Konzerten in Husum

Zum Auftakt des Folk-Baltica-Festivals gibt es in der Messe Husum & Congress ein Doppelkonzert.

von hn

16. Mai 2019, 17:17 Uhr

Husum | Das 15. Folk-Baltica-Festival vom 18. bis zum 26. Mai steht unter dem Motto „Sturm & Stille“. In Husum wird es gleich drei Festival-Konzerte geben. Den Auftakt macht am Sonnabend, 18. Mai, ein großer Aufschlag in der Messe Husum & Congress. Ab 20 Uhr spielt dort das Trio Rosenrot. Das sind drei Berliner Musiker, die alte deutsche Liederbücher von ihrer Staubschicht befreien und den Melodien neues Leben einhauchen. Gitarrist Hub Hildenbrand war am Konservatorium für Türkische Musik Berlin. Der Schwerpunkt von Denis Stilke liegt im Jazz und in afrikanischer Musik. Und die Dritte im Bunde, Dana Hoffmann, hat klassischen Gesang studiert. „Weltmusik aus Deutschland“ nennen die drei Musiker ihr Konzept und versprechen einen poetischen, romantischen Abend voller Liebe, Sehnsüchte und Träume.

„In der zweiten Konzerthälfte wird sicher kein Fuß stillstehen können“, freut sich Festival-Geschäftsführerin Juliana Christiansen. Dafür wird die Folk All-in Band schon sorgen. Die fünfzehnköpfige Big-Band präsentiert traditionelle Folkmusik im kraftvollen, rhythmischen Zusammenspiel von Bläsern und Streichern. Karl-Johan Ankarblom, der Musik für klassisches Orchester schreibt, ist Gründervater des Ensembles. Hier verschmelzen schwedische Polka mit Bläser-Elementen zu einer energiegeladenen Melange.

Am Dienstag, 20. Mai, ab 9.30 Uhr erklingt an gleicher Stelle das Folk-Baltica- Schulkonzert. In Zusammenarbeit mit dem Sydslesvigsk Forening (SSF) und dem Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN) trifft Keike Faltings auf die Schüler erster bis dritter Klassen. Schon 2015 gaben Faltings und ihre Band Kalüün gemeinsam mit Kindern ein Schulkonzert. Und einige Mitspieler von damals sind diesmal sicher als Fans mit dabei. Gemeinsam mit dem Streichertrio Fiolministeriet (Geigenministerium) will Keike die Kleinen zum Tanzen bringen.

Den Schlusspunkt hinter die Husumer Konzerte setzt dann am Freitag, 24. Mai, ab 20 Uhr die Band Spöket i Köket („Der Geist in der Küche“). Die schwedisch-belgisch-deutsche Band hat ihren Namen nach einem außergewöhnlichen Wohlfühlort benannt. Laut Nisse Blomster, dem Kapellmeister des Orchesters, kann man dort besonders unbeschwerte musizieren. Das Repertoire der zehn jungen Musiker umfasst alte und neue Melodien aus Schweden, Dänemark, Norwegen und Kanada. Mit zwanzig Instrumenten erzeugt Spöket i Köket einen kraftvollen, energiegeladenen Klang zwischen traditionellen Folkklängen und Bigbandmusik.