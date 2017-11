Windmondkonzert in Husum : Folk-Baltica-Ensemble trifft „Alma“ in Husum

vergrößern 1 von 1 Foto: fb 1 von 1

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 02.Nov.2017 | 12:00 Uhr

So entstehen Legenden: Die Organisatoren eines Festivals suchen einen Partner, und gemeinsam stampfen beide ein dann ganz besonderes Musikerlebnis aus dem Boden – das Windmondkonzert. Das wird ein voller Erfolg und schreit nach mehr. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Das jedenfalls finden die Geschäftsführerin des Folk-Baltica-Festivals, Juliana Christiansen, und ihr Pendant bei der Stadtwerke Husum GmbH, Benn Olaf Kretschmann, und schreiten nach dem verheißungsvollen Auftakt im vergangenen Jahr entschlossen zur „Wiederholungstat“. Die soll am 25. November in der Husum Messe & Congress über die Bühne gehen und zusammenführen, was zusammengehört: das Folk-Baltica-Ensemble unter Leitung von Wundergeiger Harald Haugaard mit der österreichischen Folk-Formation „Alma“.

Die Idee zu dieser Partnerschaft stammte übrigens nicht etwa von der Festival-Leitung, sondern vom Geldgeber. „Wir wollten etwas machen, was auf die Adventszeit einstimmt, aber nicht so ganz klassisch weihnachtlich ist“, berichtet Kretschmann beim Pressegespräch mit den Husumer Nachrichten. Da kam das Folk-Baltica-Ensemble mit seinen frischen jungen Musikern aus dem deutsch-dänischen Grenzland gerade recht. Und nach dem Vorjahreserfolg „hatten wir im Hinblick auf eine Neuauflage auch gar nicht so sehr die Chance, Nein zu sagen“, räumt der Stadtwerke-Chef augenzwinkernd ein.

Darüber hinaus ist das Konzert willkommener Anlass, das Ensemble aufzufrischen. Vor diesem Hintergrund lädt Haugaard für Sonntag (26.) von 14 bis 16 Uhr zum Casting in die Kreismusikschule ein. Das Angebot richtet sich an junge Musiker im Alter zwischen 15 und 25 Jahren. „Unser Orchester wälzt sich ja immer wieder um“, sagt Juliana Christiansen. „Einige schaffen den Sprung in die Profi-Karriere, andere verlassen die Region.“ Dass sich in ihrer Geburtsstadt neue Kräfte generieren lassen, dessen ist sich die FB-Geschäftsführerin sicher – „allein schon wegen des Ästhetischen Profils an ihrer alten Schule, dem Theodor-Storm-Gymnasium. Voraussetzungen, um beim Casting dabei sein zu können, sind neben einer dreijährigen Musikschul-Ausbildung, Spielfreude und gute Laune. „Folkmusiker spielen ja nicht nach Noten, sondern nach Gehör“, sagt Christiansen.

Das Konzert am Sonnabend (25.) beginnt um 18.30 Uhr, und natürlich hoffen Christiansen und Kretschmann abermals auf gute Resonanz. Der Stadtwerke-Mann ist da recht zuversichtlich: „Auf das Husumer Publikum ist Verlass“, hat er festgestellt. Und wenn alle Stränge reißen sollten, baut Juliana Christiansen auf die eiserne Reserve: „Meine Omi ist Schobüller Landfrau“, sagt sie lachend, „da geht immer was.“

Im ersten Teil des Konzertes spielt das Folk-Baltica-Ensemble Vorweihnachtliches und Songs aus dem eigenen Repertoire. Anschließend stellt die Gruppe „Alma“ (bestehend aus drei Geigen, Kontrabass und Akkordeon) ihr neues Album „Transalpin“ vor. „Und wer genau aufpasst, der wird im kommenden Jahr, zum Festival, vielleicht etwas wiederentdecken“, sagt die FB-Geschäftsführerin. Aber mehr will sie nicht verraten. Musiker, die beim Casting mitmachen wollen, können sich unter Telefon 0461/18293616 oder per E-Mail unter info@folkbaltica.de dafür anmelden.