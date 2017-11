Lösungsvorschlag : Folien sollen das Sonnenlicht brechen

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Manchmal fehlt es im Leben ganz einfach an zündenden Ideen. Die erhielt Bredstedts Bürgermeister Knut Jessen eher zufällig nach seinem Training im Sportlerheim. Dort traf er den ehemaligen Vorsitzenden des Bredstedter Turn- und Sportvereins (BTSV), Reinhard Jessen. Ihm schilderte er die Problematik und siehe da: Dieser hatte gleich eine Lösung parat. Textilscreen heißt das Zauberwort.

Schon länger monieren – insbesondere die Handballspieler – , dass sie extrem geblendet werden, wenn die Sonne auf das Spielfeld der Harald-Nommensen-Halle in der Gemeinschaftsschule scheint. „Bei Punktspielen ist das ein no go“, erklärte der Bürgermeister den Mitgliedern des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses in ihrer jüngsten Sitzung.

Dass etwas passieren muss, hatten bereits die Mitglieder des Schulverbandes Mittleres Nordfriesland festgestellt. Ihr Vorschlag war es, Lamellen als Sonnenschutz innen einzubauen. Doch das, so Jessen, sei unpraktikabel. Wenn Bälle dagegen fliegen, gingen sie leicht kaputt. Grundsätzlich müsse von außen etwas passieren. Doch Außenjalousien mit dem dann erforderlich werdenden elektronischen Sturmwarnsystem – schon bei starkem Wind würden sie automatisch hochgefahren werden – seien zu teuer. Nun gebe es eben besagtes Textilscreen, ein windstabiles und hochreißfestes Sonnenschutzgewebe mit Lichttransparenten in Form von Lochmustern, als Grundfarbe in Weiß. Das werde außen aufgeklebt und könne sogar ohne weiteres bedruckt werden. Von innen könne man nach wie vor ungehindert nach draußen blicken. Durch die Folie werde das Sonnenlicht gebrochen.

Der Bürgermeister hatte gleich ein Muster mitgebracht. „Die Folie habe ich mir auf die Scheibe aufkleben lassen. Jeder kann sich das ansehen“, so Jessen. Sein Namensvetter Reinhard Jessen verwendet das System im gleichnamigen Möbelhaus in Breklum mit Erfolg. Außerdem sei der Preis mit 70 Euro pro Quadratmeter durchschnittlich überschaubar.

Die Gremiumsmitglieder befürworteten einstimmig die Umsetzung der Maßnahme und empfahlen, Gespräche mit dem Schulverbandsvorsteher aufzunehmen. Letztendlich müssen sowohl die Mitglieder des Schulverbandes, als auch die Stadtvertreter das Vorhaben in ihrer nächsten Sitzung absegnen. Die Kosten sollen sich, so die weitere Empfehlung, Stadt und Verband teilen.

Weiter segnete das Gremium eine mehrheitliche Empfehlung pro Planungsauftrag wegen der Erstellung eines Konzeptes zur Sanierung der Entwässerung am Rasenspielfeld des Sportplatzes ab. Laut Honorar-Angebot eines Facharchitekten wurden rund 10.000 Euro brutto dafür veranschlagt. „Gemacht werden muss dringend etwas. Die Fläche steht bei Regen grundsätzlich unter Wasser“, informierte Ausschuss-Vorsitzender Wolfgang Kinsky. Eine Verfilmung habe ergeben, dass die eingebauten Rohre nicht in Ordnung und wahrscheinlich vom Durchmesser her zu klein sind.

Eine weitere einstimmige Empfehlung war der Satzungsbeschluss zur 4. Änderung des B-Plans Nr. 20 (Gewerbegebiet Rosenburger Weg). Dabei ging es um die Änderung des Geltungsbereichs einer etwa 3,7 Hektar großen landwirtschaftlichen Fläche, die entgegen ursprünglicher Planung nun nicht mehr als Areal für Gewerbe zur Verfügung stehen soll. Rein formell muss der entsprechende Planbereich formell wieder der derzeitigen und künftigen Nutzung für die Landwirtschaft zugeführt werden. Die sogenannten Träger Öffentlicher Belange (TÖB) hatten keine Einwände erhoben.