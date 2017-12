Oldenswort : Förderverein peppt Sammlung auf

vergrößern 1 von 1 Foto: bdk 1 von 1

Die Weichen für die Feier zum zehnjährigen Bestehen ihres Vereins stellten die Mitglieder des Fördervereins Treffpunkt Oldenswort (FTP) in ihrer Jahresversammlung. Nach eingehender Diskussion einigten sich die 16 Teilnehmer darauf, den Geburtstag am 19. August im Haus in der Dorfstraße zu feiern. Ein abschließendes Konzert schlug Rositha Müller-Goldenstedt vor. Die Details will der Vorstand in den kommenden Monaten besprechen.

Fest stehen bereits auch die Termine für die übrigen Veranstaltungen des FTP im nächsten Jahr. Den Reigen der Kunstausstellungen eröffnen am 7. Januar Schüler der Privatschule mit einer Bilderpräsentation zum Thema „Märchen“. Danach zeigen in der Galerie des Hauses abwechselnd acht bildende Künstler aus der Region für jeweils mehrere Wochen ihre Arbeiten. Das Rahmenprogramm des Vereins besteht aus Erzähl- und Grillabenden, historischen Exkursionen und Märkten. Neu ist eine Kooperation mit dem Ortkulturring. Dessen Vorsitzender, Thorben Hansen, kündigte einen gemeinsam organisierten Vortrag zum Thema Deichbau sowie ein Konzert der Husumer Jazzformation „Holz und Blech“ an.

In ihrem Jahresrückblick informierte die amtierende Vorsitzende Karola Schulze über die zumeist gut besuchten Events in diesem Jahr. „Wir haben uns mit unserem Angebot gut etabliert. Die Nachfrage von Kunstschaffenden nach Ausstellungsterminen ist anhaltend hoch“, freute sie sich. Sie ist gleichzeitig die Betreiberin des Cafés in dem kleinen Kulturzentrum und hat vor einem Jahr den Vorsitz kommissarisch übernommen. Bei den Wahlen stellte sie sich für dieses Amt zur Verfügung und wurde einstimmig zur regulären Chefin des 37 Mitglieder starken Vereins gewählt. Die weiteren Ergebnisse: Peter Rezulak (2. Vorsitzender), Hauke Koopmann (Schriftwart), Henning Bruhnke und Andreas Curdt (Beisitzer), Rolf Tente (Kassenprüfer).

Eine in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichene Bilanz des zu Ende gehenden Jahres stellte Kassenwartin Siegrid Jörs vor. Aufgrund größerer Einzelspenden konnte der Verein eine Fritteuse und zwei neue Glasvitrinen kaufen. Die beiden mannshohen Schränke ergänzen die vorhandenen in der heimatkundlichen Sammlung des Hauses. Neu ausgestellt werden Tongefäße, die in den 1950er Jahren bei Ausgrabungen auf der Warft Tofting gefunden wurden. Diese Exponate sind Leihgaben des Landesmuseums Gottorf. Ergänzt werden sie um eine umfassende Sammlung von altem Eiderstedter Haushaltsgeschirr, wie Tee- und Kaffeekannen aus Messing und Nickel. „Einige haben ihren Ursprung in England, wie auch die Kaminhunde aus Porzellan“, erklärte Hauke Koopmann, der die Gegenstände aus seinem Besitz beigesteuert hat. Abgerundet wird die Präsentation in der Schatzkammer mit einer Dorflaterne aus dem Jahr 1896 sowie einer Ecke mit einem Porträt und Büchern des Oldensworter Heimatforschers Dr. August Geerkens.